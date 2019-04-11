Bu gazeteyi okumanın yanı sıra dinleyip seyredebileceksiniz

Bursa’da yayın yapan Ekohaber gazetesi, Türkiye’de ilk defa "artırılmış gerçeklik" teknolojisi ile okuyucusuna gazeteyi okumanın yanı sıra dinleyip seyredebilme imkânı sunuyor.

Bursa’da 24 yıl önce yayın hayatına başlayan Ekohaber gazetesi, Türkiye’de ilk kez kullanılan bir teknolojiyi hayata geçirdi. 1997 yılında Bursa’da, internet yayıncılığına geçen ilk gazete olan Ekohaber, hayata geçirdiği yeniliklerle adından söz ettiriyor. Gazeteci Tahsin Ardıç’ın sahibi olduğu gazete, Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) teknolojisi sayesinde bundan böyle okuyucuları tarafından hem okunup, hem dinlenip, hem de seyredilebilecek. Gazete, bundan böyle akıllı telefon uygulaması sayesinde, AR teknolojisini kullanmaya başlayacak ve okuyucularına farklı bir okuma tecrübesi sunacak.

Ekohaber kurucusu ve sahibi Tahsin Ardıç, teknolojiyi takip ederek yeniliklere açık olduklarını belirterek, “Bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız ulusal anlamda bir ileri teknolojiyi uygulamanın heyecanını yaşıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, deneme süreçlerini tamamladık. Ve artık sadece Bursa’da değil, Türkiye’de de okuyucusuna Artırılmış gerçeklik teknolojisi (Augmented reality) ile hazırlanan ilk yayını sunuyoruz. Bundan böyle sayfalara dokunarak ve altını çizerek okuyan okurlarımızın yanı sıra daha teknoloji meraklısı okuyucularımız da akıllı cihazlarıyla farklı bir okuma deneyimi yaşayacak. İlk kez uygulanan bu teknoloji sayesinde; gazetenizdeki haberleri ve reklamları hem okuyacak, hem dinleyecek, hem de izleyebileceksiniz” dedi.

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziki görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Teknik olarak artırılmış gerçeklik, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine denir. Bu teknolojiden faydalanabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve elinizde artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazların (akıllı gözlük, akıllı telefon ya da tablet) bulunması gerekir.

Ayrıca augmented reality üzerine tanımlanmış olan uygulamalardan birinin bu cihazınızda yüklü olması da şart. Augmented reality için tasarlanmış görseli cihazınızdaki uygulama ile tanımladığınızda cihazınız görseli algılıyor ve yeni bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz.



