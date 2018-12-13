Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.