HABER

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 18:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ankara’da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PARTNERGalanın yıldızlarıGalanın yıldızları
Görme engelli ve cam kemik hastası öğrencisine evinde eğitim veriyorGörme engelli ve cam kemik hastası öğrencisine evinde eğitim veriyor
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltındaVatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı yoğun kar uyarısı kar uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filiz Aker'in kardeşi gözaltında!

Filiz Aker'in kardeşi gözaltında!

İstanbul metrosunda nefes kesen anlar!

İstanbul metrosunda nefes kesen anlar!

Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba paniği! Bina boşaltıldı

Bomba paniği! Adliye binası boşaltıldı

Duvarı delip 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar

Duvarı delip 500 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar

Nurettin Yıldız'dan şok sözler: Erkeğe mesaj gönderdikten sonra Kur'an ezberlesen ne işe yarayacak

'Erkeğe mesaj gönderdikten sonra Kur'an ezberlesen ne işe yarayacak'

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.