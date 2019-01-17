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Bu geleneğe tepki yağıyor! Atları ateş üstünde yürüttüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 07:56 | Son Güncelleme

300 yıllık İspanyol geleneği büyük tepki topladı. Kötülüklerden ve hastalıklardan arınıldığı inanışıyla atlarla ateş üzerinde yürüyen San Bartolome de Pinares kasabasında yaşayan kişiler sadece kendi ülkelerinden değil tüm dünyadan eleştiri aldı.

Kilisede düzenlenen ayinle rahip tarafından kutsanan atlar kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi. Yakılan ateşin üzerine dökülen sularla duman çıkması sağlanan kasabaya özellikle fotoğrafçılar büyük ilgi gösterdi.

300 yıllık gelenekle atlar ateş üstünde yürütüldü

İspanya'nın küçük bir kasabasında yaşatılan 300 yıllık gelenekle, kötü ruhlardan arınıldığı ve salgın hastalıklardan korunduğuna inanılan atlar ateş üzerinde yürütüldü.
Başkenti Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında atların ateş üzerinde yürütülmesi geleneği bu yıl da renkli geçti.
"Las Luminarias" adı verilen etkinlik kapsamında kilisede düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi.
Atların kötülük ve hastalıktan arınmalarını sağladığı inancıyla sık sık yenilenen ateşin üzerine dökülen sularla da duman oluşması sağlandı.
Nüfusu 600 olan San Bartolome de Pinares kasabası "Las Luminarias" ile son yıllarda meraklıların ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.
Öte yandan İspanya'daki hayvan hakları dernekleri atların zarar gördüğü gerekçesiyle geleneğin yasaklanması için kampanyalar yürütmeye devam etti. Kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savundu.
18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak tarihinde anılması yatıyor.
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Anahtar Kelimeler:
at gelenek ateş İspanya

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