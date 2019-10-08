İSTANBUL (AA) - Bosna Hersekli yönetmen, senarist, yazar ve şair Abdulah Sidran, "Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz. Bizim umudumuz halklar nezdinde önemli bir dostluğun olmasıdır. Bu dostluk soyut anlamda çok güzel bir ilişkiye dayanıyor ancak somut adımlar da atmalıyız. Spor ve kültür alanında yapacağımız iş birlikleri bizi ayrılmaz bi bütün haline getirecektir. Bu yüzden kültürel alanda çalışanlara çok önemli görevler düşüyor." dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Denizi Biçmek: Sinema, Savaş ve Bosna" isimli konferansta konuşan Sidran, sinema, edebiyat ve Bosna Hersek'in kültürel hayatını anlattı.

Sidran, sinema filminin şiirden ve diğer edebi metinlerden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, "Eğer bir film güzel oluyorsa, edebiyatla ve şiirle ilişkisi iyi olduğu içindir." diye konuştu.

İşçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten sanatçı, "Ateist bir çevrede büyüdüm ve Tanrıya yönelme yolculuğum bireysel bir yolculuktu. Bugün geldiğim noktada, bir insanın ateist olmabilmesi için akılsız olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.