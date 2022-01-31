Bu gezegende yaz bir gün, kış iki gün sürüyor! Her şeyiyle sıra dışı

Gezegenler sadece Güneş Sistemi'nin içinde yer almıyor. Güneş Sistemi'nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenler de var. Bu gezegenler ise ötegezegen veya Güneş dışı gezegen olarak adlandırılıyor. Bugüne dek keşfedilmiş binlerce ötegezegen bulunuyor. Bilim insanlarının yakından baktığı XO-3b adı verilen gezegen de bunlardan sadece biri. Ancak XO-3b, kesinlikle sıra dışı.

HER ŞEYİYLE SIRADIŞI BİR ÖTEGEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Space.com'un haberine göre; Bilim insanları, NASA'nın emekliye ayırdığı Spitzer Uzay Teleskobu sayesinde X-Ob'ye yakından baktı.

XO-3b adı verilen ötegezegende bir yıl, sadece üç Dünya günü sürüyor. Bu süre içinde, ötegezegen bir gün süren bir yaz ve iki gün süren bir kış yaşıyor. Buna bağlı olarak, mevsimler de son derece hızlı geçiyor.

"DÜNYA'DAKİNDEN YÜZLERCE KAT DAHA GÜÇLÜ"

Araştırma ekibinden Lisa Dang, "Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin Dünya'dakinden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu gördük" dedi.

XO-3b'de mevsimler farklı şekilde gerçekleşiyor. Dünya'da mevsimler, gezegenin ekseninin eğikliğinden kaynaklanıyor. Fakat XO-3b'de ise gezegenin yıldızının etrafında elips şeklinde bir yörünge çizmesiyle ortaya çıkıyor ve gelen radyasyon miktarını önemli ölçüde etkiliyor.

"DÜNYA'DA YAŞADIKLARIMIZLA AYNI DEĞİL"

Dang, "Bunlar, Dünya'da yaşadığımız mevsimlerle aynı değil " ifadesini kullandı. Yıldızına bu kadar yakın ancak bir elips içinde dönen büyük bir gezegen bulmak olağandışı olarak ifade ediliyor.

Ancak bu garip yörünge, Dang ve meslektaşlarının bulduğu tek şaşırtıcı özellik değil. Kızılötesi ışığı tespit etme konusunda uzmanlaşan NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, XO-3b'ye baktığında, bilim insanlarının beklediğinden daha güçlü kızılötesi işaretler ve dolayısıyla daha sıcak bir gezegen gördü.

Dang, "Spitzer sayesinde gördüğümüz bu ekstra sıcaklık mevsimsel değil. Yıl boyunca devam ediyor. Bu sıcak gezegen hakkındaki araştırmamız, onun yalnızca yakınındaki yıldızı tarafından değil, aynı zamanda gezegenin içinden de ısıtıldığını gösteriyor." dedi.

