Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor! Cinsel yaşamı...

Cinsel sağlık konusunda uzmanlaşan akupunktur uzmanı ve Diet For Great Sex kitabının yazarı, 'Harika seksi zihin deneyimi olarak görüyoruz. Ancak fizyolojik olarak sinirlerimizin cinsel organlarımıza hızlı ve güçlü sinyaller göndermesi, kanımızın yeterince akması ve seks hormonlarımızın dengelenmesidir. Tüm bunlar sıraya girdiğinde, daha iyi orgazm oluyoruz, bu yüzden yediklerimiz bizi yatak odasında çok etkiliyor. Kendi hastalarımda gördüm, plana ne kadar bağlılarsa o kadar iyi sonuçlar alıyoruz' diyor.
1) Yağ ve şekerden kaçının: Christine şöyle diyor: 'Yağlı, tuzlu yiyecekler kan damarlarını birkaç saat içinde sertleştirerek kan akışının azalmasına neden olur. Ve güçlü bir kan kaynağı sadece erkeklerin cinsel dürtüleri için değil, aynı zamanda kadın zevki ve orgazmı için de önemlidir.'
2) Yeşillik yiyin: Christine, vücudunuz ve harika seks yapmak için en iyi şey yeşillik yemek' diyor. Ispanak veya marul gibi yapraklı yeşillikler kortizolü düşürerek erkek ve kadın cinsel zevki için önemli olan testosteron seviyelerinin normalleşmesine yardımcı olur.
Kan damarlarımızın daha fazla kan akışı sağlamasına yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindirler.
3) B Vitamini: Christine, 'Diyetteki artan B vitaminlerinin testosteron seviyelerini etkilediği ve cinsel işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir' diyor. B vitaminleri, cinsel organlara doğru sinir iletimi için gereklidir. Sinirleri, sinyalleri yavaşlatan ve yetişkinler için daha az zevk veren oksidatif stresin etkilerine karşı korurlar. B vitaminlerini fındık ve tohumlar, somon, bezelye, patates, yeşil sebzeler, mantarlar, mango, avokado, kuşkonmaz ve fıstıkta bulacaksınız.
4) Antioksidanlarınızı alın: "Araştırmalar, insanların antioksidan alımını artırdıklarında sinir iletiminin daha hızlı olduğunu gösteriyor" diyor Christine.
“Sinirlerimiz ne kadar güçlüyse, cinsel his o kadar iyi olur. Kafamızda olup bitenlerin hikayesini vücudumuzun geri kalanına doğru bir şekilde anlatabilecek sinirler istiyoruz. "
A vitamini açısından zengin ve antioksidan içeren yiyecekler arasında havuç, balkabağı ve şeftali bulunur.
Meyveler gibi C Vitamini yiyeceklerinde ve fındık ve mantar gibi E Vitamini yiyeceklerinde bulunabilirler.
Antioksidanlar ayrıca soğan ve elma gibi flavonoid yönünden zengin gıdalardadır.
5) Omega-3 yiyecekleri yiyin: 'Cinsel olarak, bu, cinsel organlarımız uyarıldığında veya zihnimiz uyandırıldığında daha iyi cinsel tepkiye dönüşür' diyor Christine. Somon, fındık ve avokado yiyin. Ancak kalorileri de daha yüksek olduğu için ölçülü tüketin.
6) Muz yiyin: 'Potasyum iyi seks için o kadar önemlidir ki, potasyum açısından zengin bir öğün yemeden iki saat önce tavsiye ederim' diyor Christine. Potasyumlu yiyecekler arasında muz, patates, kavun, enginar, balkabağı, portakal, avokado ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.
7) Mantarın büyüsü: Christine'e göre mantarlar, “yiyeceklerin ana maddesidir”. Şöyle açıklıyor: 'Sağladıkları sağlık yararları için neredeyse büyülü bir statü kazanıyorlar ve diyetinize mantar eklemenin bir yolunu bulmak cinsel yaşamınız için harika olacak. Sinirleri, kan damarlarını ve hormonal dengeyi teşvik ediyorlar.'
8) Cinsel yaşamınıza lezzet katın: Christine şöyle diyor: “Biberiye, yıldız anason, sarımsak, zencefil, tarçın ve goji meyveleri cinsel işlevi ve libidoyu artırır. Badem, karabiber, kırmızı acı biber, çikolata, istiridye ve safran afrodizyak olarak kabul edilen besinler arasındadır.
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