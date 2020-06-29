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Bu gıdalar yaşlanmayı hızlandırıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Rusya Federal Beslenme ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden beslenme uzmanı Dr. Pruntseva, erken yaşlanmayı önlemek için diyete sert buğday türlerinden ekmek, tahıllar, makarna eklenmesini ve günde yaklaşık 400 gram meyve ve sebze tüketilmesini önerdi.

Bu gıdalar yaşlanmayı hızlandırıyor!

Rusya Federal Beslenme ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden beslenme uzmanı Dr. Tamara Pruntseva, erken yaşlanmayı önlemek için diyete sert buğday türlerinden ekmek, tahıllar, makarna eklenmesini ve günde yaklaşık 400 gram meyve ve sebze tüketilmesini önerdi.

Renklendirici, aroma verici, koruyucu, kıvam arttırıcı ve buna benzer katkılar içeren yoğun işlem görmüş gıdaları zararlı olarak niteleyen Pruntseva, bu kategoriye sosis, salam, fabrikasyon köfte ve diğer yarı mamullerin, hamur işlerinin, sütlü tatlıların ve gazlı içeceklerin girdiğini belirtti.

Bilim insanları, dengesiz beslenmede kromozomların uç bölümlerindeki yaşlanmadan sorumlu telomerlerin azaldığına inanıyor. Başka bir teoriye göreyse cilt ve vücut, tüketilen ürünlerin ısıl işlemi sırasında da oluşabilen hücrelerdeki serbest radikallerin sayısındaki artışa bağlı olarak yaşlanabiliyor.

Argumenty i Fakty gazetesine konuşan Pruntseva, “İşlenmiş gıdalar kompleks karbonhidratları nötralize edebilir. Onlar aşırı glikozu bağlayabilir ve böylelikle kan şekerini normalleştirebilir” ifadelerini kullandı.

Erken yaşlanmayı önlemek adına diyete sert buğday türlerinden ekmek, tahıllar, makarna eklenmesini ve günde yaklaşık 400 gram meyve ve sebze tüketilmesini öneren Pruntseva, protein miktarını ve kalitesini izlemenin de aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Pruntseva, hamburger köftesi, soğuk tütsülenmiş salam ya da sosis gibi yiyeceklerin proteinden çok yağ ve çeşitli lezzet arttırıcılar içerdiği için balık, tavuk, yağsız et, lor peyniri ya da yumurta gibi gıdaların aksine vücuttaki protein eksikliğini tamamlayamayacağını vurguladı.

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