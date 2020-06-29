Bu gıdalar yaşlanmayı hızlandırıyor!

Rusya Federal Beslenme ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden beslenme uzmanı Dr. Tamara Pruntseva, erken yaşlanmayı önlemek için diyete sert buğday türlerinden ekmek, tahıllar, makarna eklenmesini ve günde yaklaşık 400 gram meyve ve sebze tüketilmesini önerdi.

Renklendirici, aroma verici, koruyucu, kıvam arttırıcı ve buna benzer katkılar içeren yoğun işlem görmüş gıdaları zararlı olarak niteleyen Pruntseva, bu kategoriye sosis, salam, fabrikasyon köfte ve diğer yarı mamullerin, hamur işlerinin, sütlü tatlıların ve gazlı içeceklerin girdiğini belirtti.

Bilim insanları, dengesiz beslenmede kromozomların uç bölümlerindeki yaşlanmadan sorumlu telomerlerin azaldığına inanıyor. Başka bir teoriye göreyse cilt ve vücut, tüketilen ürünlerin ısıl işlemi sırasında da oluşabilen hücrelerdeki serbest radikallerin sayısındaki artışa bağlı olarak yaşlanabiliyor.

Argumenty i Fakty gazetesine konuşan Pruntseva, “İşlenmiş gıdalar kompleks karbonhidratları nötralize edebilir. Onlar aşırı glikozu bağlayabilir ve böylelikle kan şekerini normalleştirebilir” ifadelerini kullandı.