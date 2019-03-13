NEVŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün siyasi partilerimize şu çağrıyı yapıyorum, özellikle de gizli ya da örtülü, siyasi bölücülerle iş birliği yapan siyasi partilere sesleniyorum; Üç beş bin oy için, üç beş belediye başkanlığı için bu sevdadan vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bu, Türk devleti ve milletine karşı kurulmuş bir tezgahtır, bu tezgaha düşmeyin." dedi.

Destici, BBP Nevşehir İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, partisinin İl Başkanı Yılmaz Osma ve BBP Nevşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Bilgili ile görüştü.

Seçim öncesi yürütülen çalışmalar konusunda bilgi alan Destici, parti binasından çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye için en önemli tehdidin siyasi bölücülük olduğunu belirten Destici, terör unsurlarının siyasi uzantıları sayesinde meşruiyet kazanmasının, telafisi zor olacak sonuçlar doğuracağının hesap edilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, Türkiye'de Kürt vatandaşlarla ilgili hiçbir sorun bulunmadığını, sorunun PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantılarıyla ilgili olduğunu kaydetti.