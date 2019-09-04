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Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Trabzon’un yeni turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü’nü balçıktan temizleme çalışmaları 3 aydır sürüyor.

Trabzon’un yeni turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü’nü balçıktan temizleme çalışmaları 3 aydır sürüyor. Gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkartılırken, çamur ve balçığı temizleme çalışmalarının 1 yıl sürmesi bekleniyor.
Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi’nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları üç aydan fazla bir süredir devam ediyor. Gölden her ay yaklaşık 600 kamyon çamur ve balçık çıkartılırken, çıkan çamur ve balçıklar Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli mahallesindeki Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi kapsamında yapılacak alana dökülüyor.
Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü’nü temizlemek için 31 Mayıs’ta başlayan çalışmalar devam ederken, balçık ve çamurun bulunduğu bölgeler yaklaşık 7 metre derinliğe kadar temizlenecek. Gölden şu ana kadar 12 bin metreküp balçık ve çamurdan oluşan malzeme çıkartılarak döküm sahasına taşınırken, yaklaşık 80 bin metreküp malzemenin daha çıkartılarak döküm sahasına taşınacağı belirtildi.
Sera Gölü kent merkezine yakınlığı açısından son dönemde yerli ve özellikle Arap turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilirken, göldeki dere sularının oluşturduğu kirlilik, yıllardır göl içerisinde biriken çamur ve balçık gölde kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 ay önce göl içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizlemek için harekete geçmişti. Gölde biriken balçık ve çamurun temizlenmesi amacıyla, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda Ankara’dan getirtilen özel iş makinaları kullanılırken, gölün kuzey kısmında ise deniz bisikletiyle geziler sürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilmişti.

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor

Bu gölden ayda yaklaşık 600 kamyon balçık çıkarılıyor
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