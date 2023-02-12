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Bu görüntü depremin yaşandığı ilk gün kaydedildi! Dünyanın en berrak göllerinden biriydi, izleyenler gözlerine inanamadı

12.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yaşandığı ilk gün Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü'nde kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı. Kaydedilen görüntüde doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan, dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan gölün yaşanılan depremin ardından çamura bulandığı görüldü.

Bu görüntü depremin yaşandığı ilk gün kaydedildi! Dünyanın en berrak göllerinden biriydi, izleyenler gözlerine inanamadı

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen ve 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın en berrak göllerinden bir tanesi olarak ziyaretçi akınına uğrayan Gökpınar Gölü, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen noktalardan bir tanesi oldu.

GÖKPINAR GÖLÜ'NDE DEPREMİN ARDINDAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ!

Doğal turkuaz rengiyle ziyaretçilerini mest eden Gökpınar Gölü, yaşanılan depremin ardından su seviyesi çekilerek adeta çamur deryasına döndü. Depremin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı.

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ESKİ HALİNE DÖNMEYE BAŞLADIĞI SÖYLENİYOR

Doğal bir akvaryumu andırırken çamura bulunan gölün bu günlerde eski haline dönmeye başladığı söylendi. (İHA)

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deprem Sivas gökpınar gölü

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