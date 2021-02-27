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Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

27.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

Adana'da şubat ayının başında Karataş Sahili açıklarında balıkçıların oluklu balinaya rastlamasının ardından, 2 gün önce de Hatay’ın İskenderun ilçesinde denize açılan balıkçıların ölü bir balinayı görüntülemesi, heyecana neden oldu. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, görülen bu balinanın da dünyanın ikinci büyük balina türü olduğunu, ancak Karataş'ta kameralara yansıyan balina olmadığını kaydetti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 gün önce denize açılan balıkçılar su yüzeyinde ölü balinayla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinanın çürümüş bedeni göze çarparken, akıllara, 20 gün önce Adana’nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar tarafından görüntülenen oluklu balina geldi. Ölen balinanın Karataş açıklarında görülen balina olup olmadığını merak eden birçok kişi, sorusuna cevap bulamadı. Ayrıca aynı ay içinde ikinci kez yakın bölgelerde balina görülmesi bölge halkında, 'Akdeniz Bölgesi’nde balina popülasyonu mu var?' sorusunu akıllara getirdi.

‘BALİNALAR, TÜRKİYE SAHİLLERİNE HER YIL GELİYOR’

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, balinanın Türkiye kıyılarında görülmesinin yeni bir olay olmadığını, uzun yıllardır özellikle kış aylarında bu tür balinaların Akdeniz’in doğu tarafına geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Cem Çevik, kış aylarında oluklu balinaların Akdeniz’in Fransa ve İtalya sahillerinden doğuya doğru küçük gruplar ya da tek halde geldiğini ifade etti.

Balinaların yüzmeyi sevmesi ve kış aylarında beslenme amaçlı bu bölgeye geldiğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, “İşte bu nedenle yaşananlar aslında çok normal. Bu balinalar yıl boyunca detaylı bir şekilde gözlense her sene geldikleri anlaşılır. Halkımız ise bu durumun basına pek yansımamasından dolayı bilemiyor. Şunu belirtmekte fayda var. Bu balinalar belgesellerde görmeye alıştığımız kuyruğu dışarıda görünen, atlayan balina türleri değil. Bunlar; fin, uzun ya da oluklu dediğimiz balina türleri. Yüzmeyi severler. Su yüzeyine fazla çıkmazlar” dedi.

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‘ÖLÜ BALİNA KARATAŞ’TA GÖRÜLEN BALİNA DEĞİL’

Dünyadaki her okyanusta balina olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çevik, Akdeniz’de de balinaların bu tür alt popülasyonları olduğunu dile getirdi. İnsanların bundan sonra bu tür haberlere alışkın olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çevik, “Onları iyi tanımak lazım. Mesela balıkçılar öldürüyor sananlar var. Balıkçıların bir balinayı öldürmesi için çok büyük bir gayret sarf etmesi lazım. Balinaların genel ölüm sebepleri var. Örneğin, büyük bir gemi çarpabilir, beslenme bozuklukları ya da vücuduna zararlı parazitler yerleşmiş olabilir. 2000 yılında Yumurtalık sahiline vuran balinanın vücudundan parazitler çıkmıştı. Kısacası balıkçılarımız bu konuda eğitilmeli ve buna alışmalıdır. İskenderun Körfezi'nde karaya vuran balina da dünyanın ikinci büyük balina türüdür. Ancak Karataş'ta balıkçıların kamerasına yansıyan balina değil” diye konuştu.

Kaynak: DHA


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İskenderun Adana

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