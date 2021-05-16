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  4. Bu görüntü Marmara'dan: Su altını da sardı! Korkutan manzara

Bu görüntü Marmara'dan: Su altını da sardı! Korkutan manzara

16.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki farklı kıyılarda ortaya çıkan deniz salyası, artış göstermeye devam ediyor. Endişeye sebep olan deniz salyası, bu kez belgesel yapımcısı ve sualtı görüntüleme yönetmeni Taksin Ceylan'ın kadrajıyla görüntülendi. Ceylan, su altını da saran deniz salyasına pandeminin yanı sıra nüfus yoğunluğu ve aşırı tüketimin de neden olduğunu söyledi.

Bu görüntü Marmara'dan: Su altını da sardı! Korkutan manzara

Belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik, Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde elde edilen görüntülerde, canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu gözlendi. Ceylan, deniz salyasının su altındaki izlerini 'trajedi' olarak nitelendirdi.

'ESAS TRAJEDİ SUYUN ALTINDA'

Esas trajedinin suyun altında yaşandığına dikkat çeken Tahsin Ceylan, midyelerin üstünün bu tabaka ile kaplandığını belirterek, “Tanık olduğumuz gerçeklik doğanın haykırışı, gözyaşlarıdır. Doğa intikamını mutlaka alacaktır" dedi. Yaşanan süreçte pandeminin de etkili olduğunu ifade eden Tahsin Ceylan, nüfus yoğunluğu ve aşırı tüketimin bu olayı tetiklediğini kaydetti.

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"CANLILARIN YAŞAMI RİSK ALTINA GİRİYOR"

Özellikle Marmara ve Karadeniz'deki azot ve fosfor yoğunluğuna dikkat çeken Tahsin Ceylan, şu bilgileri verdi:

“Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçluyuz. Bunun yüzde 50'si de tek hücreli canlılar dediğimiz fitoplanktonların fotosentezinden geliyor. Fitoplanktonların büyük bölümünü dinoflagelat dediğimiz türler oluşturuyor. Bunlar organik maddeyi çözen türler. Öldükleri zaman bakteriyel parçalanma yaşıyorlar ve ortamdaki oksijeni hızla tüketiyorlar. Bu tüketimin sonunda anoksik bir alan oluşuyor ve o bölgede yaşayan canlıların yaşamı risk altına giriyor. Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşadığımız olay tam da budur."

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"İNSANLIK KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR"

Azot ve fosfor açısından riskli bu bölgelerin evsel atık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Ceylan, "Bölgelerimizdeki arıtma tesisleri, yapılan yatırımlar, artan nüfus baskısı karşısında yetersiz kalıyor. Kıyısal alanların yüzde 82'sinde ise hala arıtma sistemi bulunmuyor. İnsanlık bu şekilde kendi sonunu hazırlıyor" dedi.

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DHA

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