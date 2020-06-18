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  4. Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi! Virüse aldırış etmediler, teknede eğlence düzenlediler

Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi! Virüse aldırış etmediler, teknede eğlence düzenlediler

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Antalya’da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grubun teknede eğlence düzenlediği anlar kameraya yansıdı.

Normalleşme adımları ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, bazı vatandaşlar ise bu uyarılara aldırış etmiyor.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Antalya’da teknede bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik grup, müzik eşliğinde eğlendi. Tamamı kadınlardan oluşan grubun çoğunun maskesiz olduğu ve birlikte ele ele halaylar çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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