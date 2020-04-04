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  4. Bu görüntüler bugün İstanbul'da çekildi! Pazarda dikkat çeken kalabalık

Bu görüntüler bugün İstanbul'da çekildi! Pazarda dikkat çeken kalabalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı. Ancak yasağın ilk gününde Avcılar'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti. Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 istanbul Avcılar Semt Pazarı

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