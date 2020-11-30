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  4. Bu görüntüler düğün salonunda çekildi! Koronavirüsü unutup pazar ayini yaptılar

Bu görüntüler düğün salonunda çekildi! Koronavirüsü unutup pazar ayini yaptılar

30.11.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Bu görüntüler düğün salonunda çekildi! Koronavirüsü unutup pazar ayini yaptılar

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüs kurallarını hiçe sayarak düğün salonunda buluşan onlarca kişi, ayin yaptı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı ayinin Afrikalılar tarafından düzenlendiği öğrenildi. Olay yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 20 kişiye 900'er lira para cezası kesti.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt’ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı. Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi. İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

'MISS UGANDA YARIŞMASI DÜZENLEMİŞLERDİ'

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenledilerEsenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlediler

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

(Özel) Düğün salonunda Pazar ayini kamerada

İHA

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