Bu görüntüler Dünya ikinciliği getirdi

Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk tarafından Sivas, Eskişehir ve Mersin’de çekilen görüntüler Türkiye’ye Dünya ikinciliği getirdi.

Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk, geçtiğimiz yıllarda Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölünde su altı görüntüleme çalışması yapmıştı. Balk; Gökpınar, Eskişehir Sakaryabaşı ve Mersin Gilindire mağarasında çektiği görüntülerden derlediği kliple ’7th Underwater Photo Marathon 2019’ yarışmasına katıldı. Türkiye’de çekilen bu görüntüler, 39 ülke ve 295 katılımcı arasından Türkiye’ye Dünya ikinciliği getirdi.

Balk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “39 ülkeden 295 yarışmacının katıldığı, bu yıl 7.’si düzenlenen ’7th Underwater Photo Marathon 2019’ yarışmasında video kategorisinde ikinciliğe layık görüldüm. Çalışmamı Türkiye iç sularında; Eskişehir Sakaryabaşı, Sivas Gürün Gökpınar gölü ve Mersin Gilindire mağarasında gerçekleştirdim. Türkiye’nin berrak sularında yaptığımız çalışmaların heyecan verici geri dönüşleri oldu. ’Burası Türkiye mi?’ diye sordular. ‘Evet burası Türkiye’ dedik. Çalışmamız su altı fotoğrafçılarının da bir hayli ilgisini çekti. Bu başarının ardında büyük bir ekibin olduğunu söylemek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

