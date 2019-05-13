HABER

Bu görüntüler Dünya ikinciliği getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk tarafından Sivas, Eskişehir ve Mersin’de çekilen görüntüler Türkiye’ye Dünya ikinciliği getirdi.Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk, geçtiğimiz yıllarda Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölünde su altı görüntüleme çalışması yapmıştı.

Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk tarafından Sivas, Eskişehir ve Mersin’de çekilen görüntüler Türkiye’ye Dünya ikinciliği getirdi.
Sualtı görüntüleme sanatçısı Erkan Balk, geçtiğimiz yıllarda Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve Anadolu’nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölünde su altı görüntüleme çalışması yapmıştı. Balk; Gökpınar, Eskişehir Sakaryabaşı ve Mersin Gilindire mağarasında çektiği görüntülerden derlediği kliple ’7th Underwater Photo Marathon 2019’ yarışmasına katıldı. Türkiye’de çekilen bu görüntüler, 39 ülke ve 295 katılımcı arasından Türkiye’ye Dünya ikinciliği getirdi.
Balk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “39 ülkeden 295 yarışmacının katıldığı, bu yıl 7.’si düzenlenen ’7th Underwater Photo Marathon 2019’ yarışmasında video kategorisinde ikinciliğe layık görüldüm. Çalışmamı Türkiye iç sularında; Eskişehir Sakaryabaşı, Sivas Gürün Gökpınar gölü ve Mersin Gilindire mağarasında gerçekleştirdim. Türkiye’nin berrak sularında yaptığımız çalışmaların heyecan verici geri dönüşleri oldu. ’Burası Türkiye mi?’ diye sordular. ‘Evet burası Türkiye’ dedik. Çalışmamız su altı fotoğrafçılarının da bir hayli ilgisini çekti. Bu başarının ardında büyük bir ekibin olduğunu söylemek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Selanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştıSelanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştı
Yavru köpeğe hidrosefali şüphesiYavru köpeğe hidrosefali şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.