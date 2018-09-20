MAGAZİN

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

Ünlü dizinin iki oyuncusu arasındaki "kimya testi" görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

ABD'de en çok izlenen dizilerden biri olan This Is Us'ın kamera arkası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

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Dizinin oyuncu seçmelerine ait görüntülerinde başrol oyuncularından Mandy Moore ile Milo Ventimiglia yer alıyor.
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Söz konusu sahnede iki oyuncu bebekleri dünyaya gelmek üzere olan bir çifti canlandırıyor. Moore, üçüz bebek bekleyen bir anneyi Ventimiglia da bebeklerin babasını oynuyor. 
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Mandy Moore, bu dizi için seçmelere katılan ilk oyunculardan biri olduğunu söyledi.
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Bu sahnelerin, iki oyuncu arasındaki kimyanın uyup uymadığına dair bir deneme olduğunu belirten Moore "Daha sonra ikimizin kamera karşısındaki uyumundan dolayı kadroya seçildik" diye konuştu.
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kimya testi This Is Us kamera arkası Mandy Moore Milo Ventimiglia

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