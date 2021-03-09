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  4. Bu görüntüler Kadınlar Günü'nde kaydedildi: Genç kadını darp edip saçlarından sürükledi!

Bu görüntüler Kadınlar Günü'nde kaydedildi: Genç kadını darp edip saçlarından sürükledi!

09.03.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Bursa'da erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilen bir kadının yaşadıkları kameralara anbean yansıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanan olay sonrası genç kadın, sevgilisinden şikayetçi oldu. Şiddet yanlısı sevgiliye uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi.

DARP EDİP SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Şahıs genç kadını darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için cumhuriyet savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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İHA

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Dünya Kadınlar Günü Bursa

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