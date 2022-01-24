Bu görüntüler Van'dan! Saatlerce aynı noktada kalan mercek bulutu görenleri hayran bıraktı

Van'da mercek bulutu kartpostallık görüntü oluşturdu. Van semalarında beliren mercek bulutu görenleri tabiri caizse hayran bıraktı.
Van'daki mercek bulutu, saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görüldü. Bunun sonucunda ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı.
Van'daki mercek bulutunun görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.
Kullanıcılar, Van'daki mercek bulutunun ilginç görüntülerini sosyal medya platformları üzerinden paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır" şeklinde tanımlanıyor.
(AA)
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