Bu görüntüler Van'dan! Saatlerce aynı noktada kalan mercek bulutu görenleri hayran bıraktı

Van'da mercek bulutu kartpostallık görüntü oluşturdu. Van semalarında beliren mercek bulutu görenleri tabiri caizse hayran bıraktı.

MERCEK BULUTU SAATLERDE AYNI NOKTADA KALDI

Van'daki mercek bulutu, saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görüldü. Bunun sonucunda ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Van'daki mercek bulutunun görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

Kullanıcılar, Van'daki mercek bulutunun ilginç görüntülerini sosyal medya platformları üzerinden paylaştı.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır" şeklinde tanımlanıyor.

(AA)

