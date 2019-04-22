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Bu görüntüye tepki yağıyor! Poşete koyup çöpe attı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

ABD'deki California eyaletinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topaldı.

Riverside İlçesi Veterinerlik Hizmetleri tarafından paylaşılan görüntülerde, bir kadının aracından inerek çöpü kontrol ettiği, ardındansa elindeki poşet attığı görüldü. Kamera yakınlaştığındaysa ortaya korkunç bir gerçek çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz günlerde insanlık dışı bir olay yaşandı.
Kameralara da yansıyan olayda bir kadın içerisinde 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu 33 C'lik sıcakta bir poşetin içerisinde çöp kutusuna attı.
Riverside İlçesi Veterinerlik Hizmetleri tarafından paylaşılan görüntülerde uzun saçlı bir kadının aracından inerek çöpe içerisinde köpek yavrularının bulunduğu poşeti attığı görülüyor.
İçerisinde köpek yavrusu olan poşeti atmadan önce kadının çöpü bir süre kontrol ettiği göze çarpıyor.
Cani kadın köpek yavrularını çöp kutusuna atmaktan vazgeçiyor ve geri dönüşüm için kullanılan çöp kutularına atıp olay yerini terk ediyor.
3 günlük köpek yavruları o sırada tesadüfen çöp kutusunun yanından geçen bir kişi tarafından fark edildi ve kurtarıldı.
Yetkililer, köpek yavrularının erkenden fark edilmemesi durumunda 33 C'lik sıcağa dayanamayacaklarını ve kısa süre içerisinde yaşamını yitireceklerini söyledi.
Riverside İlçesi Veterinerlik Hizmetleri Şefi Chris Mayer, "Bir hayırsever köpek yavrularının kurtarılmasında büyük bir rol oynadı. Yaptığı şey insanlığa yakışır ve kahramancaydı"
"Köpekleri çöpe atmanın hiçbir bahanesi olamaz. Bu utanç verici bir hareket" açıklamasında bulundu.
Kurtarılan köpek yavrularının bir barınakta tedavi altına alındığı bildirildi.
Köpek yavrularını çöpe atan kişinin kimliğinin teşhis edilmesi için çalışma başlatıldı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki geldi.
İşte kayda geçen o an.
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Anahtar Kelimeler:
ABD California köpek

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