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Bu gözlük çocuklara yaşatarak öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de 3 genç mühendisin yazılımını geliştirdiği ve ‘Pedu VR’ adı verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklar yapmak istedikleri etkinlikleri yaşayarak öğreniyor.Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3.

Kayseri’de 3 genç mühendisin yazılımını geliştirdiği ve ‘Pedu VR’ adı verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklar yapmak istedikleri etkinlikleri yaşayarak öğreniyor.
Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet İkitepe, Atıf Kerem ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Esma Engin, Erciyes Teknopark ile tanıştıktan sonra proje geliştirmeye karar verdi. Genç mühendisler, çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla yazılımlarını kendilerinin geliştirdikleri ve ‘Pedu VR’ adını verdikleri sanal gerçeklik gözlüğü ile çocukları hem eğlendirirken hem de bilgi veriyorlar.
Proje hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet İkitepe, “Projemizin doğuş hikayesi, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile tanışmamız üzerine başladı. Sera sorumluları üniversitemizde Sera’yı ile Erciyes Teknopark’ı tanıtırken daha sonrasında yolumuz burayla kesişti ve burada projemizi geliştirmeye başladık. Projemizi, çocukların yapamayacakları etkinlikleri aslında onlara sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyim etmek, yaşatmak ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla yürütüyoruz. Kayseri’de şuanda 4 tane proje anaokulunun 3 tanesiyle bire bir çalışmaktayız. Bu kitimiz, şuanda 200 tane çocuğumuzun üzerinde denenmiş bir uygulamadır. Tamamen milli olarak yazdığımız uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sanal gerçeklik kiti ile çocuklarımıza yapamayacağı şeylerden bahsediyoruz. Çocuklarımız bir dalgıç olarak denizin altında yüzebiliyor, paraşütle atlayıp Türkiye’mizin güzelliklerini tepeden görebiliyor, ralli pistinde araçlarla beraber yarışabiliyorlar. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi bu uygulamamız aracılığı ile yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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