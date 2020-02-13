Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

WhatsApp hepimizin günlük hayatta sıklıkla kullandığı bir uygulama. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, o dönemde 450 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu sayı, bir mesajlaşma uygulaması için oldukça yüksekti ve neredeyse SMS ile yarışmak anlamına geliyordu. Bugün WhatsApp tarafından gelen son açıklamalar ise WhatsApp'ın kullanıcı sayısı bazında SMS'in sonunu getirdiğini doğrular cinsten.

WHATSAPP SON KULLANICI SAYISINI AÇIKLADI

WhatsApp yayınladığı makale ile toplam WhatsApp kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiğini açıkladı. 2014 yılında 450 milyon olan kullanıcı sayısını 2018'de 1.5 milyara çıkartan WhatsApp, son iki yılda uygulamasıyla 500 milyon kişiyi daha tanıştırmış ve toplam kullanıcı sayısını 2020 yılında 2 milyara çıkartmış.

WHATSAPP'TAN GİZLİLİK VE ŞİFRELEME VURGUSU

WhatsApp 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını söylediği makalede, WhatsApp'ın gizlilik ve şifreleme özelliklerine de vurgu yaptı. Makalesinde güvenlikten asla ödün vermeyeceğini söyleyen WhatsApp, makalede ''Bugün, dünyayı özel olarak birbirine bağlamaya yardımcı olmakla beraber dünyadaki iki milyar kullanıcının kişisel iletişimlerini korumaya aynı başladığımız zamandaki kadar kararlıyız.'' ifadelelerini kullandı.