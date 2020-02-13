HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

WhatsApp bir eşiği daha başarıyla aştı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son verilere göre kullanıcı sayısını son dört yılda %50 oranında arttırarak 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Böylece WhatsApp, SMS'i geçmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

WhatsApp hepimizin günlük hayatta sıklıkla kullandığı bir uygulama. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, o dönemde 450 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu sayı, bir mesajlaşma uygulaması için oldukça yüksekti ve neredeyse SMS ile yarışmak anlamına geliyordu. Bugün WhatsApp tarafından gelen son açıklamalar ise WhatsApp'ın kullanıcı sayısı bazında SMS'in sonunu getirdiğini doğrular cinsten.

WHATSAPP SON KULLANICI SAYISINI AÇIKLADI

WhatsApp yayınladığı makale ile toplam WhatsApp kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiğini açıkladı. 2014 yılında 450 milyon olan kullanıcı sayısını 2018'de 1.5 milyara çıkartan WhatsApp, son iki yılda uygulamasıyla 500 milyon kişiyi daha tanıştırmış ve toplam kullanıcı sayısını 2020 yılında 2 milyara çıkartmış.

WhatsApp

WHATSAPP'TAN GİZLİLİK VE ŞİFRELEME VURGUSU

WhatsApp 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını söylediği makalede, WhatsApp'ın gizlilik ve şifreleme özelliklerine de vurgu yaptı. Makalesinde güvenlikten asla ödün vermeyeceğini söyleyen WhatsApp, makalede ''Bugün, dünyayı özel olarak birbirine bağlamaya yardımcı olmakla beraber dünyadaki iki milyar kullanıcının kişisel iletişimlerini korumaya aynı başladığımız zamandaki kadar kararlıyız.'' ifadelelerini kullandı.

WHATSAPP'IN YÜKSEK KULLANICI SAYISI FACEBOOK'U CEZBEDİYOR

iOS ve Android platformlarında da bulunan WhatsApp, gün geçtikçe daha çok kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor. Bu durum, Facebook için oldukça büyük bir anlam ifade ediyor. Zira Facebook, WhatsApp'ta reklamlar yayınlayarak, böylesine fazla kişiye hitap eden bir uygulamadan gelir elde etmek istiyor. 2 milyar kullanıcıya birer reklam gösterse bile yüksek kazanç elde edecek olan Facebook, her ne kadar kullanıcıların tepkisi nedeniyle bu kararından caymış gibi görünse de aslında hiç vazgeçmiş değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri!İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp ios android WhatsApp kullanıcı sayısı sosyal medya Uygulama

En Çok Okunan Haberler

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Volkswagen’in 'sosis' başarısı otomobili geçti!

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Samsung Galaxy S20 Xbox'a dönüşebilir! Peki nasıl?

Karar verildi: 2020 Mobil Dünya Kongresi resmen iptal edildi!

Dev kongreye 'koronavirüs' iptali

Samsung Galaxy Z Flip: 1.380 dolar bandındaki fiyatı ile dikkat çekiyor

İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri!

Jeff Bezos emlakçı olma ihtimali ile gündemde

Jeff Bezos emlakçı mı oluyor?

iOS 13.4 Public Beta güncellemesi yayınlandı

iOS 13.4 Public Beta güncellemesi yayınlandı

PlayStation Remastered ve Retro indirimi başladı

Oyun tutkunlarına müjde! İndirime girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.