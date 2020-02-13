Bu gurur hepimizin: WhatsApp kullanıcı rekoru kırdı!

WhatsApp hepimizin günlük hayatta sıklıkla kullandığı bir uygulama. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, o dönemde 450 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu sayı, bir mesajlaşma uygulaması için oldukça yüksekti ve neredeyse SMS ile yarışmak anlamına geliyordu. Bugün WhatsApp tarafından gelen son açıklamalar ise WhatsApp'ın kullanıcı sayısı bazında SMS'in sonunu getirdiğini doğrular cinsten.
WhatsApp yayınladığı makale ile toplam WhatsApp kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiğini açıkladı. 2014 yılında 450 milyon olan kullanıcı sayısını 2018'de 1.5 milyara çıkartan WhatsApp, son iki yılda uygulamasıyla 500 milyon kişiyi daha tanıştırmış ve toplam kullanıcı sayısını 2020 yılında 2 milyara çıkartmış.
WhatsApp 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını söylediği makalede, WhatsApp'ın gizlilik ve şifreleme özelliklerine de vurgu yaptı. Makalesinde güvenlikten asla ödün vermeyeceğini söyleyen WhatsApp, makalede ''Bugün, dünyayı özel olarak birbirine bağlamaya yardımcı olmakla beraber dünyadaki iki milyar kullanıcının kişisel iletişimlerini korumaya aynı başladığımız zamandaki kadar kararlıyız.'' ifadelelerini kullandı.
iOS ve Android platformlarında da bulunan WhatsApp, gün geçtikçe daha çok kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor. Bu durum, Facebook için oldukça büyük bir anlam ifade ediyor. Zira Facebook, WhatsApp'ta reklamlar yayınlayarak, böylesine fazla kişiye hitap eden bir uygulamadan gelir elde etmek istiyor. 2 milyar kullanıcıya birer reklam gösterse bile yüksek kazanç elde edecek olan Facebook, her ne kadar kullanıcıların tepkisi nedeniyle bu kararından caymış gibi görünse de aslında hiç vazgeçmiş değil.
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