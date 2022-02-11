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Bu haber herkesi sevindirecek! Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıkladı

11.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste artan vakalar herkesi tedirgin ederken, önümüzdeki aylar için umut veren bir açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yazın rahat geçeceğini belirtti ve nedenlerini sıraladı. "Yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum" diyen Özlü, şöyle devam etti: Virüsün hastalık yapıcı özelliğinin azalması, toplumsal bağışıklığın artması... Bunlar bir araya geldiğinde ben bu yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum.

Bu haber herkesi sevindirecek! Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıkladı

Omicron varyantı etkisiyle rekor seviyelere çıkan ve 100 binlerin üzerinde seyreden vaka sayısı tedirgin edici olmaya devam ederken, "Yazın da böyle mi olacak?" sorularını akıllara getirmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamayla, bir nebze de olsa rahatlattı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadele ve önümüzdeki aylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemide hastalığı hafif atlatan gençlerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Özlü, “Gençler hastalığı genelde hafif atlatıyor ama gençlerden hastalığı alan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar o kadar şanslı olmuyor. Onun için siz dikkatsiz davranırsanız zarar görmeyebilirsiniz ama sizden hastalığı alacak olan babanız, anneniz, dayınız, amcanız, halanız, teyzeniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınız zarar görebilir. Onların hastalanmasına ölümüne sebep olabilirsiniz. O açıdan sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmekte yarar var. Bence bu şekilde takip edilmeli. Umarım yakın zamanda, özellikle bu yaza doğru virüsün daha kontrollü ve daha yönetilebilir bir hale girmesi ve pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınması gerçekleşir de bu 2 yıldır yaşadığımız zor günlerin sonuna varırız" diye konuştu.

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"YAZIN RAHAT GEÇECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

Yaz mevsiminin çok rahat geçeceğini umut ettiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Kış tabi bulaşma açısından daha riskli yazın açık havada insanlara bulaşma daha az oluyor. Yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum ama virüsün de hastalık yapıcı özelliğinin azalması, aşılanan insan sayısının artmasıyla toplumsal bağışıklığın artması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ben bu yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Tevfik Özlü bilim kurulu
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