HABER

"Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: - "(Üniversitenin giriş kapısındaki motiflerle ilgili eleştiriler) Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler, maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor" - "Bir yerden düğmeye basılmış. Burada bu haberi yapanlar, FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar, bir şekilde gündeme getiriyorlar"

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "üniversitenin giriş kapısındaki motiflerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in birçok fotoğrafında görüldüğü" iddiasına ilişkin, "Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler, maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor." dedi.

Yıldız, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün bir internet sitesinde yer alan "Bir kent bu fotoğrafı tartışıyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yıldız, ecdadın, Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılmasından sonra yapılan camilere, medreselere, köprülere, hanlara, kervansaraylara ecdadın fethettiği topraklara mühürlerini vurduğunu belirtti.

Selçuklu motiflerinin 8'li, 10'lu, 12'li yıldız şeklinde olduğunu vurgulayan Yıldız, bunların her birinin farklı anlam taşıdığını dile getirdi. Emeviler döneminden itibaren başlayan eserlerde görülen bu motiflerin, Türklerde daha da çok kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, habere konu olan kapıda ise hayat ağacı motifi yer aldığını ifade etti.

Sivas'ın tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli bir şehri olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 50. yılı münasebetiyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Logomuza her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuş ve içinde de yıldız vardı. Biz de üzerine Selçuklu yıldızını getirdik. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'i temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız motif Selçuklu motifi. Bir diğer şey duvarlarda kullandığımız motifler, tarihte nerelerde kullanılmış, bunlara bir bakalım. Başka bir yere gitmeye gerek yok, Divriği Ulu Cami'de kullanılan motif birebir aynıdır. Bursa Ulu Cami'nin minberi, Konya Karatay Medresesi'nin çinileri Selçuklu eseri, birebir aynıdır. Konya Alaeddin Camisi'nin minberi ahşaba işlenmiştir. Yine Konya'da taş minberine işlenmiş şekil, Divriği Ulu Cami ile ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapılmıştı. Orada da renklendirilmiş hali vardır. Biraz daha günümüze gelelim, Kayseri Ticaret Odasının kullandığı logo, Bursa Uludağ Üniversitesinin kullandığı logo, son olarak Sivas'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda kullanılan motifler aynıdır."

- "Algı oluşturulmaya çalışılıyor"

Üniversite hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla bu tür haberlerin yapıldığına değinen Yıldız, "Burada özellikle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu bu motifler maalesef birine mal edilmeye çalışılıyor. Şöyle düşünün, FETÖ'nün yanında Kur'an-ı Kerim de var, o zaman Kur'an okumayacak mıyız?" diye konuştu.

"Postmodern darbe"nin 22. yılı olduğunu hatırlatan Yıldız, "demokrasiye kara bir leke olarak çalınan bu süreçte Cumhuriyet Üniversitesinde yaşananları örtmek amaçlı ve FETÖ'nün propagandası amacıyla" bu haberin yapıldığını söyledi.

Yıldız, "Bir yerden düğmeye basılmış. Burada bu haberi yapanlar FETÖ'nün propagandasını yapıyorlar, bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini de ben anlamıyorum. Acaba hangi millette tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Beyin kanaması sonucu ölen polis memuruna vedaBeyin kanaması sonucu ölen polis memuruna veda
Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyorTekirdağ’ın prestijli caddesinde çile bitmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Alim Yıldız rektör Sivas

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.