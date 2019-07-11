Bu hafta 10 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek. Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alacak. "Şimdi İntikam Zamanı" sloganıyla yola çıkılan filmde; güvenlik uzmanı Ray Breslin karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncuya, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Lydia Hull gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini John Herzfeld'in üstlendiği film; düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin zorlu mücadelesini konu alıyor. - "Ölü Adam" Jim Jarmusch'un klasik filmlerinden "Ölü Adam"; vahşi batıya doğru bir yolculuğa çıkan William Blake'in, Hiç Kimse adındaki Kızılderili ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Fantastik dram içerikli western türündeki filmin başrollerinde Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum, Gabriel Byrne, Jared Harris, Billy Bob Thornton ve Alfred Molina oynuyor.

- "Amerikan Soygunu" Barty Layton yönetmenliğindeki "Amerikan Soygunu", sanat tarihindeki en büyük hırsızlıklardan birini konu edinen gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlandı. Senaryosu da Bart Layton'a ait olan filmin başrollerinde Evan Peters, Blake Jenner, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Eddie King, Karen Wheeling Reynolds ve James Rackley gibi isimler rol aldı. - "Ölümcül Sular" İngiliz aktris ve model Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı "Ölümcül Sular"; Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken hayatta kalma savaşı veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alexandre Aja'nın yönetmenliğini yaptığı filmde Kaya Scodelario'ya başrolde Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon ve George Somner eşlik ediyor. - "Arkadaşımın Aşkı" Daniel Auteuil'in yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Arkadaşımın Aşkı", yıllar sonra karşılaştığı arkadaşını akşam yemeğine davet eden bir adamın, arkadaşının yemeğe birlikte gelen sevgilisinden hoşlanması sonrasında gelişen olayları konu ediniyor.