Bu hafta 10 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek. Gelecek yıl gerçekleşecek 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı film, izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor. - "Yıldızlara Doğru" Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara Doğru" filmi, uzay mühendisliği yapan Roy McBride'ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini dolaşmasına odaklanıyor. James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine Gray tarafından yönetilen, ABD yapımı, bilim kurgu ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Tommy Lee Jones, Ruth Nega ve Liv Tyler yer alıyor.

- "Annem" Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan "Annem", üniversite için ailesini bırakıp İstanbul'a giden Nazlı'nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor. Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in kaleme aldığı filmde, anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel canlandırıyor. - "Rambo: Son Kan" Sylvester Stallone'un beşinci kez ünlü karaktere hayat verdiği, orijinal ismi "Rambo: Last Blood" olan yapımın yönetmenliğini Adrian Grunberg üstleniyor. İlk kez 1982'de izleyicilerle buluşan Rambo serisinin bu devam halkasının konusu ise şöyle: "John Rambo, emeklilik yıllarını Arizona'daki bir çiftlikte hayatını sürdürerek geçirmektedir. Bir arkadaşının torununun parti için gittiği Meksika'da kaçırıldığını öğrenince onu kurtarmak için Meksika tarafına geçer. Burada kadın ticareti yapan çok tehlikeli bir kartelle mücadeleye girişir." - "Görülmüştür" Çektiği kısa filmlerle birçok ödüle layık görülen Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan "Görülmüştür", İstanbul'da bir cezaevinde mahpuslara gelen mektupları kontrol eden memur Zakir'in, mektubun birinden aldığı fotoğraftaki Selma'yı takıntı haline getirmesini konu ediniyor.

Senaryosunu yine Karaaslan'ın kaleme aldığı dram türündeki filmin başrollerini Berkay Ateş ve Saadet Işıl Aksoy paylaşıyor. - "Kin" Haftanın korku filmleri kategorisindeki İranlı ünlü yönetmen Mohsen Rabiei'nin yönettiği "Kin" adlı yapım, eğlence için yapılan bir sürprizle hafta sonları başka bir yöne evrilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Balıkesir'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncu kadrosunda Buğra Akyüz, Hira Koyuncuoğlu, Esila Umut, Elis Sezgin, Derya Oğuz Ertün ve Rashid Khosh Aghiden yer alıyor. - "Siddah" Funda Tırpan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini gerçekleştirdiği, aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı film, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Korku türündeki filmde, Gizem Portakal, Beyza Şahin ve Batın Tümen rol alıyor. - "Hızlı ve Tüylü" Almanya yapımı animasyon, komedi ve macera türündeki "Hızlı ve Tüylü" adlı film, kimsesi kalmadığında bir martı çift tarafından evlat edinilen ebabil kuşu Manou'nun hikayesini minik seyircilerin beğenisine sunuyor.