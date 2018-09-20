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Bu hafta 11 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Korku meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan "Dehşetin Yüzü"; "The Conjuring" serisiyle seyircinin tanıştığı rahibenin hikayesini ele alacak - Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı "Bırakma Beni"; savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelen 3 Suriyeli çocuğun, yeni bir hayata başlamak için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor - Haftanın yerli yapımları "Sorma Neden", "Nezih Bir Film" ve "Bücür", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

Corin Hardy'nin yönettiği; Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Jonny Coyne, Charlotte Hope ve Demian Bichir'in oynadığı "Dehşetin Yüzü" izleyici ile buluşacak.

Korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan yapım, "The Conjuring" serisiyle seyircinin tanıştığı rahibenin hikayesini ele alıyor.

- "Bırakma Beni"

Aida Begic'in yazıp yönettiği "Bırakma Beni" adlı filmin başrollerinde Carol Abboud, Motaz Faez Basha, Isa Demlakhi, Feyyaz Duman, Nisreen Faour ve İsmail Hakkı gibi isimler oynadı.

Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı film; savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelen 3 Suriyeli çocuğun, yeni bir hayata başlamak için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

- "Kapımdaki Aşk"

Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı "Kapımdaki Aşk", Los Angeles'ta tek başına yaşamını sürdüren bir kadının, sinemacı üç genci ağırlamasıyla birlikte değişen hayatını anlatıyor.

Başarılı oyuncu Witherspoon'a Michael Sheen, Candice Bergen, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Nat Wolff, Lake Bell, Eden Grace Redfield ve Lola Flanery'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Hallie Meyers-Shyer yaptı.

- "İntikam Meleği"

Jennifer Garner'ın başrolünde yer aldığı "İntikam Meleği"; vahşi bir saldırıda kocası ve kızı öldürülen bir kadının, ailesinin katillerine karşı açtığı savaşı ve intikam mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmde Jennifer Garner'ın yanı sıra John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba ve Annie Ilonzeh gibi isimler rol aldı.

- "Radiogram"

Yaşanmış bir hikayeden esinlenen "Radiogram", 1971 yılında komünist rejim altındaki Bulgaristan'da, rock'n'roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikayesini odağına alıyor.

Rouzie Hassanova'nın yönettiği Bulgarisyan yapımı filmin başrollerinde Alexander Hadjiangelov, Yana Titova ve Aleksandar Aleksiev oynuyor.

- "Cesur Araba"

Yusry Abdul Halim yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Cesur Araba", şehrin en hızlı taksisi Wheely'nin aşkı karşısında vereceği zorlu mücadeleyi ele alıyor.
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- "Güvercin"

Banu Sıvacı'nın yönetmenliğini yaptığı "Güvercin" adlı filmde Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç ve Michal Elia Kamal rol aldı.

Banu Sıvacı'ya 2018 Sofya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren film, günlerini babasından kalan güvercinlerle ilgilenerek geçiren bir adamın, ağabeyinin zoruyla çalışmaya başlamasının ardından çalışma hayatı ve mahalle gerçekleri gibi konularla yüzleşmesini irdeliyor.

- "Nezih Bir Film"

Ayhan Özen'in yönettiği "Nezih Bir Film", bulaştığı işlerin altından bir türlü kalkamayan iki adamın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Ahmet İlker Okumuş'un senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Okumuş'un yanı sıra, Deniz Barut, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Uslu ve Müge Boz oynuyor.
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- "Göç Yolu"

Turgut Ural yönetmenliğindeki "Göç Yolu", Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini konu ediniyor.

- "Sorma Neden"

Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Özcan ve Nazlı Tosunoğlu'nun rol aldığı "Sorma Neden" adlı filmin yönetmenliğini Tolga Baş üstlendi.

Komedi türündeki film, düğün günü damadın ortadan kaybolmasının ardından gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Bücür"

Umut Kırca'nın yönettiği; Berat Efe Parlar, Seçkin Özdemir, Seren Şirince, Taner Barlas, Durul Bazan, Hamdi Kahraman, Dolunay Soysert ve Ümit Erdim gibi isimlerin oynadığı "Bücür"; yoğun bilgisayar becerilerine sahip bir çocuğun annesini bulmak için atıldığı macerayı konu alıyor.

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