Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek. Corin Hardy'nin yönettiği; Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Jonny Coyne, Charlotte Hope ve Demian Bichir'in oynadığı "Dehşetin Yüzü" izleyici ile buluşacak. Korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan yapım, "The Conjuring" serisiyle seyircinin tanıştığı rahibenin hikayesini ele alıyor. - "Bırakma Beni" Aida Begic'in yazıp yönettiği "Bırakma Beni" adlı filmin başrollerinde Carol Abboud, Motaz Faez Basha, Isa Demlakhi, Feyyaz Duman, Nisreen Faour ve İsmail Hakkı gibi isimler oynadı. Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı film; savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelen 3 Suriyeli çocuğun, yeni bir hayata başlamak için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor. - "Kapımdaki Aşk" Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı "Kapımdaki Aşk", Los Angeles'ta tek başına yaşamını sürdüren bir kadının, sinemacı üç genci ağırlamasıyla birlikte değişen hayatını anlatıyor. Başarılı oyuncu Witherspoon'a Michael Sheen, Candice Bergen, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Nat Wolff, Lake Bell, Eden Grace Redfield ve Lola Flanery'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Hallie Meyers-Shyer yaptı.

- "İntikam Meleği" Jennifer Garner'ın başrolünde yer aldığı "İntikam Meleği"; vahşi bir saldırıda kocası ve kızı öldürülen bir kadının, ailesinin katillerine karşı açtığı savaşı ve intikam mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak. Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmde Jennifer Garner'ın yanı sıra John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba ve Annie Ilonzeh gibi isimler rol aldı. - "Radiogram" Yaşanmış bir hikayeden esinlenen "Radiogram", 1971 yılında komünist rejim altındaki Bulgaristan'da, rock'n'roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikayesini odağına alıyor. Rouzie Hassanova'nın yönettiği Bulgarisyan yapımı filmin başrollerinde Alexander Hadjiangelov, Yana Titova ve Aleksandar Aleksiev oynuyor. - "Cesur Araba" Yusry Abdul Halim yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Cesur Araba", şehrin en hızlı taksisi Wheely'nin aşkı karşısında vereceği zorlu mücadeleyi ele alıyor.

\ - "Güvercin" Banu Sıvacı'nın yönetmenliğini yaptığı "Güvercin" adlı filmde Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç ve Michal Elia Kamal rol aldı.