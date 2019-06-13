Bu hafta 13 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girecek.

F. Gary Gray'ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson'un başrolünde oynadığı "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit" izleyici ile buluşacak.

"Siyah Giyen Adamlar" serisinin yeni projesi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit", dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor.

Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.

- "Rocketman"

Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Rocketman", Elton John'un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Charlie Rowe ve Stephen Graham'ın rol aldığı film; utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü, süper star Elton John'a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu konu alıyor.