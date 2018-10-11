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Bu hafta 5 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Drew Godddard'ın yazıp yönettiği "El Royale'de Zor Zamanlar", Nevada-California sınırındaki El Royale Oteli'nde bir araya gelen 7 gizemli yabancının sırlarının tetiklediği olayları konu ediniyor - Daniel Craig'in rol aldığı Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi "Kings", 1992 Los Angeles direnişini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Drew Godddard'ın yazıp yönettiği, Cynthia Erivo, Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth, Cailee Spaeny, Lewis Pullman ve Nick Offerman'ın rol aldığı "El Royale'de Zor Zamanlar" izleyici ile buluşacak.

Gerilim, suç ve gizem karışımı film, Nevada-California sınırındaki El Royale Oteli'nde bir araya gelen 7 gizemli yabancının, gece ilerledikçe ortaya çıkan sırlarının tetiklediği olayları konu ediniyor.

- "Kings"

Deniz Gamze Ergüven'in prömiyeri Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşen filmi Kings'te, bir ailenin kişisel hikayesi siyasal ve toplumsal olaylarla harmanlıyor.

Gerçek bir hikayeye dayanan film, 1991 yılında Rodney King'in aracıyla aşırı hız yaptığı gerekçesiyle durdurulmasının ardından başlayan tartışma sonunda Los Angeles Polis Departmanı polisleri tarafından dövülerek linç edilmesinin akabinde başlayan 1992 Los Angeles direnişini konu ediniyor.

Fransa ve Belçika ortak yapımı filmin başrollerinde Halle Berry, Daniel Craig, Lamar Johnson, Rachel Hilson ve Lewis T. Powell oynuyor.

- "Mirasçılar"

Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi'nin, dünya prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapılan ilk uzun metrajlı filmi "Mirasçılar", iki kadının 30 yıllık birlikteliklerinin ekonomik sorunlarla nasıl yıprandığını ve yeni bir niteliğe büründüğünü anlatıyor.

Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova ve Nilda Gonzalez'in rol aldığı dram türündeki filmin senaryosu da Marcelo Martinessi'ye ait.

- "Uzun Kabus"

Sylvain White'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Uzun Kabus", gizemli bir varlığın peşine düşen bir grup arkadaşın hikayesini ele alıyor.

Joey King, Annalise Basso, Javier Botet, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Alex Fitzalan ve Taylor Richardson'un rol aldığı yapım, korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Yol Arkadaşım 2"

Bedran Güzel'in yönettiği, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolleri paylaştığı komedi filmi Yol Arkadaşım'ın devam filmi "Yol Arkadaşım 2", hayallerinin peşinden gitmeye çalışırken hayatın gerçekleriyle karşılaşan iki adamın yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

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