Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Ali Abbasi'nin yönettiği; Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson ve Ann Petren'in rol aldığı "Sınır" izleyici ile buluşacak.

"Tina" adındaki tuhaf bir kadının hikayesini konu edinen İsveç ve Danimarka ortak yapımı film özetle şöyle:

"Genç bir kadın olan Tina gümrük memuru olarak çalışır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina işinde oldukça başarılıdır. Altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkaran Tina, bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılaşınca işler biraz karışır. Genç kadın adamın bir şey sakladığından emindir fakat bunu bir türlü ispatlayamaz. Bu olay Tina'nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

- "Aladdin"

Guy Ritchie'nin yönettiği "Aladdin", cesaretli ve kararlı Prenses Jasmine, Aladdin ve onların geleceğinin anahtarı olan sevimli Cin'nin herkesçe bilinen ünlü hikayesini anlatıyor.