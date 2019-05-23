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Bu hafta 6 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Ali Abbasi'nin yönettiği; Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson ve Ann Petren'in rol aldığı "Sınır" izleyici ile buluşacak - Guy Ritchie'nin yönettiği "Aladdin"; cesaretli ve kararlı Prenses Jasmine, Aladdin ve onların geleceğinin anahtarı olan Genie'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı "Aykut Enişte", aile özlemi çeken kimsesiz bir adamın, kendini bir anda iki farklı ailenin arasında bulmasını anlatıyor

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Ali Abbasi'nin yönettiği; Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson ve Ann Petren'in rol aldığı "Sınır" izleyici ile buluşacak.

"Tina" adındaki tuhaf bir kadının hikayesini konu edinen İsveç ve Danimarka ortak yapımı film özetle şöyle:

"Genç bir kadın olan Tina gümrük memuru olarak çalışır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina işinde oldukça başarılıdır. Altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkaran Tina, bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılaşınca işler biraz karışır. Genç kadın adamın bir şey sakladığından emindir fakat bunu bir türlü ispatlayamaz. Bu olay Tina'nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

- "Aladdin"

Guy Ritchie'nin yönettiği "Aladdin", cesaretli ve kararlı Prenses Jasmine, Aladdin ve onların geleceğinin anahtarı olan sevimli Cin'nin herkesçe bilinen ünlü hikayesini anlatıyor.

Senaryosu John August ve yönetmen Guy Ritchie tarafından yazılan film, Disney Stüdyoları'nın dünyaca ünlü Aladdin hikayesine dayanıyor.

3 Boyutlu fantastik maceranın başrollerinde Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Marwan Kenzari ve Navid Negahban yer alıyor.

- "Karanlık Lanet"

Justin P. Lange'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Lanet"; geçmişlerinde tahayyülü zor istismara maruz kalmış olan iki gencin, arkadaş olması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Korku türündeki filmin başrollerinde Nadia Alexander,Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne ve Margarete Tiesel oynuyor.

- "Şeytanın Kapısı"

Aislinn Clarke'nin yönettiği haftanın bir diğer korku filmi "Şeytanın Kapısı", İrlanda’da yaşanan tuhaf olayları araştırmakla görevli iki rahibin yaşadıklarını konu alıyor.

- "Aykut Enişte"

Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı "Aykut Enişte", aile özlemi çeken kimsesiz bir adamın, kendini bir anda iki farklı ailenin arasında bulmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği filmin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar ve Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

- "Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak"

Miniklerin ilgisini çekmeye aday haftanın tek animasyon filmi Pierre Greco ve Nancy Florence Savard'ın birlikte yönettiği "Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak" olacak.

Kanada yapımı filmin seslendirmelerini Guillaume Lemay, Sylvie Moreau, Rachid Badouri ve Stephane Crete yaptı.

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