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Bu hafta 6 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği ve Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur'un başrolünde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" izleyici ile buluşacak - Oscar ödüllü Ang Lee'nin yönettiği ve Will Smith'in başrolünde oynadığı "İkizler Projesi" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday - Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın yeni filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisi ile buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerinde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" izleyici ile buluşacak.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği film, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Senaryosu Kubilay Tat'a ait olan dram türündeki filmin görüntü yönetmenliğini Danimarkalı Torben Forsberg yaptı.

- "İkizler Projesi"

Oscar ödüllü yapımca Ang Lee'nin yönettiği ve Will Smith'in başrolünde oynadığı "İkizler Projesi" bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong ve Douglas Hodge'nin de rol aldığı filmde Will Smith, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan'ı canlandırıyor.

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger'in üstlendiği yapım; geleneksel film kare hızının iki katından fazla olan, saniyede 60 kare hıza sahip yeni nesil bir dijital formatta çekildi. Bu yönüyle film, izleyicilere daha derinleştirilmiş ve gerçeğe yakın bir 3 boyut deneyimi sunuyor.

- "Acı ve Zafer"

Ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Müzik" ödülleriyle dönen ve İspanya'nın bu yılki Oscar adayı olan filmi "Acı ve Zafer" Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

Antonio Banderas'ın başrolünde oynadığı film; Salvador Mallo ismindeki deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor.

Ünlü aktör Antonio Banderas'a Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği yapımın müzikleri Alberto Iglesias imzası taşıyor.

- "Gerçeğin Peşinde"

Noomi Rapace'ın başrolünde yer aldığı "Gerçeğin Peşinde", bir yangın yüzünden kızını kaybetmiş olan kadının, kızına çok benzettiği 7 yaşındaki Lola ile tesadüfen tanışması sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

Noomi Rapace'ye Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little, Annika Whiteley ve Yvonne Strahovski'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kim Farrant üstlendi.

- "Saklambaç"

Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in yönettiği "Saklambaç"; düğününü eşinin ailesinin malikanesinde gerçekleştiren genç bir kızın, kocasının ailesinin geleneksel oyunlarına katılması sonrası başından geçen dehşet dolu olayları anlatıyor.

Korku, gerilim ve komedi unsurlarını barındıran filmin başrollerinde Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell ve Melanie Scrofano yer alıyor.

- "Aşkı Beklerken"

"İspanyol Pansiyonu" filmiyle tanınan Cedric Klapisch'in yönettiği "Aşkı Beklerken", komşu olmalarına rağmen henüz tanışmamış olan Remy ve Melanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor.

Paris'te yan yana dairelerde oturan iki genç komşunun yalnız hayatlarına ışık tutan filmin başrollerinde François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Simon Abkarian ve Eye Haidara rol aldı.

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7. Koğuştaki Mucize Acı ve Zafer film Gerçeğin Peşinde Saklambaç sinema

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