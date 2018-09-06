HABER

Bu hafta 7 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

Ahmet Karaman'ın yönetiği "Baba Nerdesin Kayboldum", babasının ölümünün ardından çıkmaza giren bir gencin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak - Alman Auteur Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan son filmi "Transit", günümüzün göçmen krizine Avrupa'nın geçmişinden bakacak - Belçim Bilgin'in de rol aldığı ABD, Kanada ve Danimarka ortak yapımı "Komplo" izleyici ile buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Ahmet Karaman'ın yönetiği Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" adlı yapım izleyici ile buluşacak.

Senaryosu da Ahmet Karaman’a ait olan dram türündeki film, babasının ölümünün ardından hayata ve aşka yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.

- "Keloğlan"

Ferhat Ergün'ün senaryosuna imza attığı, Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği "Keloğlan", ünlü masal kahramanı ve arkadaşlarının doğa ve hayvanları korumak adına verdikleri mücadeleyi beyaz perdeye yansıtacak.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, Kaya Akkaya, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in oynadığı fantastik komedi türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

- "Zifir-i Azap"

Haydar Işık'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zifir-i Azap"ta, Ümit Acar, Ömer Baran, Burhan Çelik ile Özge Pirçek rol aldı.

Senaryosunu Özlem Bölükbaşı'nın kaleme aldığı film, bir grup arkadaşın, bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmaları etrafında dönüyor.

- "Alfa Kurt"

Kodi Smit-McPhee'nin başrolünde yer aldığı "Alfa Kurt", kabilesiyle çıktığı ilk av sırasında yaralanan ve ölüme terk edilen genç bir adam ile sürüsünden ayrı düşen bir kurdun dostluğunu konu ediniyor.

Kodi Smit-McPhee'ye Johannes Haukur Johannesson, Natassia Malthe ve Leonor Varela'nın eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Albert Hughes üstlendi.

- "Komplo"

Gerçek bir hikayenin anlatıldığı "Komplo", genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışan Michael Soussan'ın, gerçek hikayesini ve onun Birleşmiş Milletler'in, "Oil for Food" programına bağış toplama çabalarını anlatıyor.

Per Fly'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ABD, Kanada ve Danimarka ortak yapımı filmin başrollerinde Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rachel Wilson, Shauna Macdonad ve Belçim Bilgin yer alıyor.

- "Transit"

Alman Auteur Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan son filmi "Transit", günümüzün göçmen krizini, Avrupa'nın geçmişinden bakarak ele alacak.

Senaryosu da yönetmen Christian Petzold'a ait olan Almanya ve Fransa ortak yapımı filmde Paula Beer, Maryam Zaree, Godehard Giese ile Lilien Batman gibi isimler rol aldı.

- "Arı Maya 2: Bal Oyunları"

Noel Cleary ve Sergio Delfino'nun yönettiği haftanın animasyon filmi "Arı Maya 2: Bal Oyunları"; takım çalışması, dayanışma ve arkadaşlığın önemine dair bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldırHıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır
Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alfa Kurt Baba Nerdesin Kayboldum film keloğlan Komplo sinema transit

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusaybin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!

Terör örgütü PKK'lılar Ermenistan üzerinden geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.