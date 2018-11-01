Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı, Julianne Moore, Christopher Lambert, Ken Watanabe, Sebastian Koch ve Thorbjorn Harr'ın başrollerinde oynadığı "Tutsak" izleyici ile buluşacak.

Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan film, Japon endüstri devi bir şirketin üst yöneticisinin düzenlediği özel partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir soprano sanatçısının aşk hikayesini anlatıyor.

- "Bohemian Rhapsody"

Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor.

Rami Malek'e başrolde Joseph Mazzello, Ben Hardy, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech ve Aaron McCusker'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Bryan Singer ve Dexter Fletcher yaptı.

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