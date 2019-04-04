Bu hafta 7 film vizyona girecek

Yazarın doğa ve insan sevgisiyle bütünleştirdiği hüsnüniyet kavramı üzerine oluşturulmuş bir yapım olma özelliğini taşıyan "Benden Hikayesi", adını Sait Faik'in meşhur "Son Kuşlar" hikayesindeki son pasajdan alıyor.

Onur Barış'ın yazıp yönettiği ve Mert Er'in başrolünde yer aldığı belgesel film "Benden Hikayesi", ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde beyaz perdeye taşıyacak.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan film, Özel Çamlıca Lisesinin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.

- "Suç Unsuru"

Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği, Koray Erkök, Bülent Çolak, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen ve Duygu Yıldız'ın oynadığı "Suç Unsuru", birlikte yaşayan iki yakın arkadaşın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Shazam! 6 Güç"

David F. Sandberg yönetmenliğindeki fantastik macera filmi "Shazam!", genç bir çocuğun süper güçlerle, altı karakterin gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.

Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Michelle Borth ve Adam Brody'nin rol aldığı filmde, 14 yaşındaki ana karakter Billy Batson, bir yandan kendi sınırlarını test ederken bir yandan da filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'ya karşı savaşmak ve güçlenmek zorunda kalacaktır.

- "İhtiyar Adam ve Silah"

Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen "İhtiyar Adam ve Silah"ın başrolünde usta aktör Robert Redford oynuyor.