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Bu hafta 7 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı aksiyon filmi "Adaletsiz", izleyici ile buluşacak - 38. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen "Yuva", iki kardeşin toprağın altından çıkardıkları yeni bir yuvanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

S. Craig Zahler'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı "Adaletsiz", izleyici ile buluşacak.

Gibson ve Vaughn ikilisine Jennifer Carpenter, Laurie Holden, Michael Jai White, Liannet Borrego, Justine Warrington ile Don Johnson'ın eşlik ettiği film; bir zanlıya uyguladıkları şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polisin hikayesini anlatıyor.

- "Gölge Savaşçı"

Ünlü yönetmen Yimou Zhang'ın yönettiği "Gölge Savaşçı", iki hanedanın içerisinde bulunduğu iktidar savaşında, Komutan Yu ve yetiştirdiği gölge savaşçının dengeleri değiştirmesini konu ediniyor.

Çin yapımı aksiyon ve dram karışımı filminin başrollerinde Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng, Qianyuan Wang, Jingchun Wang, Jun Hu ve Xiaotong Guan oynuyor.

- "Temizlikçi"

Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig, Elizabeth Sandy ve Mykayla Sohn'un rol aldığı "Temizlikçi" adlı filmi Jon Knautz yönetti.

Kanadalı yönetmen Jon Knautz'un, senaryosunu Alexis Kendra ile birlikte kaleme aldığı yapım; gizli ilişkisi olduğu adamla beraberliğini bitirmeye çalıştığı dönemde, yaşadığı sitenin temizlik görevlisi ile arkadaş olan bir kadının bu yeni arkadaşlığından sonra yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

- "Yuva"

38. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen "Yuva", iki kardeşin toprağın altından çıkardıkları yeni bir yuvanın hikayesi üzerine kurulu.

Emre Yeksan'ın yönettiği; Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu ve İmren Şengel'in oynadığı film özetle şöyle:

"Veysel'in ormanda sürdüğü münzevi hayatın sükuneti, yaşadığı arazinin satılmasıyla bozulur. Veysel'i ziyarete gelen Hasan, ağabeyini şehre dönmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Araziyi tahliye etmedikleri için tehdit altında olan iki kardeşin yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi, toprağın altında yeni bir dünyanın keşfedilmesini sağlar."

- "Kulyas: Lanetin Bedeli"

Yunus Şevik'in yönettiği "Kulyas: Lanetin Bedeli", fotoğraf çekmek için gittikleri köyde, bir cin kabilesinin vahşetiyle mücadele etmek durumunda kalan gençlerin hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Mustafa Miraç Kaya ile Esma Şevik'e ait olan filmde; Halil Kumova, Kübra Kılınçkaya, Nurdan Paksoy, Emre Kılın, Erdem Yılmaz, Necdet Onur Serimer, Gizem Tan ve Can Yavuz rol aldı.

- "Pokemon Dedektif Pikachu"

Bir dönemin sevilen oyun ve anime serisi Pokemonların yer aldığı canlı çekim "Pokemon Dedektif Pikachu", bir dedektif olan babasının kaybolmasıyla harekete geçen 21 yaşındaki Tim'in, babasının ortağı Pikachu ile birlikte sürdürdüğü arayışı anlatıyor.

Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse ve Ken Watanabe'nin rol aldığı fantastik animasyonun yönetmenliğini Rob Letterman üstlendi.

- "Sihirli Oyuncaklar"

Gary Wang'ın yönettiği animasyon film "Sihirli Oyuncaklar", su ile temas ettiğinde rengi değişecek şekilde tasarlanan fakat bu işlevini yerine getiremeyen bir oyuncak ile arkadaşının maceraları etrafında dönüyor.

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