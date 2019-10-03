Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek.

Todd Phillips'in yönetmenliğini yaptığı; Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Shea Whigham, Frances Conroy ve Bryan Callen'in rol aldığı "Joker" izleyici ile buluşacak.

Başrolünü Joaquin Phoenix'in üstlendiği film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bir "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

Yönetmen Todd Phillips'in senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme aldığı film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın; çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

- "Piranalar"

Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı "Piranalar", Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.

İlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan filme adını veren "piranalar", "silahlı çete" olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Amatör genç oyuncuların rol aldığı film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini gözlemlerken bir yandan da ergen duygu durumunun suç dünyasından nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.