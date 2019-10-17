Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta Cem Yılmaz'ın yeni filminin de aralarında bulunduğu 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı "Karakomik Filmler" adlı projesinin ilk filmi yarın izleyiciyle buluşacak.

"İki film birden" konseptinde hazırlanan "Karakomik Filmler", "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın rol aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin ünlü komedyen Yılmaz'a eşlik ettiği "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan bir adamın acıklı hikayesini konu alıyor.

- "Malefiz: Kötülüğün Gücü"

Oscar sahibi Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Malefiz: Kötülüğün Gücü" fantastik macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.