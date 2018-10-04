HABER

Bu hafta 8 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

Julianne Moore ve Ken Watanabe'nin başrolünde oynadığı "Tutsak" izleyici ile buluşacak - Tom Hardy'ın başrolünde yer aldığı "Venom: Zehirli Öfke"; hırslı bir muhabir olan Eddie Brock karakterinin Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor - Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girecek.

Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı; Julianne Moore, Christopher Lambert, Ken Watanabe, Sebastian Koch ve Thorbjorn Harr gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Tutsak" adlı film izleyici ile buluşacak.

Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan yapım, Japon endüstri devi "Bay Hosokawa"nın düzenlediği özel bir partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir opera sanatçısının aşk hikayesini konu ediniyor.

Julianne Moore'nun ünlü opera sanatçısı "Roxanne Coss" karakterini canlandırdığı filmin hikayesini yönetmen Paul Weitz ve Anthony Weintraub birlikte senaryolaştırdı.

-"Venom: Zehirli Öfke"

Tom Hardy, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Michelle Lee, Marcella Bragio ve Sope Aluko'nun oynadığı "Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti.

1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan film; Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor.

-"Johnny English Tekrar İş Başında"

Rowan Atkinson ve Olga Kurylenko'nun başrolünde yer aldığı "Johnny English Tekrar İş Başında", bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkarması ve Johnny English'in gizli servisin son umudu olarak görev almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Aksiyon ve komedi karışımı yeni Johnny English macerasının yönetmen koltuğunda David Kerr oturuyor.

-"Babamın Ceketi"

Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu ediniyor.

Komedi türündeki filmde Müfit Can Saçıntı'ya Mert Turak, Erkan Can, Ayşen Gruda, Elif Nur Kerkük, Uğur Demirpehlivan ve Ünal Yeter gibi isimler eşlik ediyor.

-"Aydede"

Abdurrahman Öner'in yönetmenliğini yaptığı; Ezgi Mola, Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan ve Nazan Kesal'ın oynağı "Aydede"; bir anne ve oğlunun dramatik hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

-"Sokak Sınıfı"

Mehmet Yaşa'nın yazıp yönettiği ve başrolünde Sedat Önder, Ömer Kızıl ve Emrah Yayan ile birlikte oynadığı "Sokak Sınıfı"; okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

-"Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi"

Sinan Kaçar'ın yönettiği "Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi"; bir grup arkadaşın giriştiği macerayı konu alıyor.

-İstanbul Muhafızları"

Çağrı Cem Bayraklı yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "İstanbul Muhafızları"; çizgi dizi senaristi genç bir kızın, iki fedaiyle beraber atıldığı macerayı beyaz perdeye taşıyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul'da satırlı koca dehşeti!İstanbul'da satırlı koca dehşeti!
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydede Babamın Ceketi film İstanbul Muhafızları Johnny English Tekrar İş Başında sinema Sokak Sınıfı tutsak Venom: Zehirli Öfke

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylı hamile

İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylı hamile

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Kanuni Sultan Süleyman hangi padişahın oğludur? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

İşte 30 yıl sonra dünyaya hükmedecek ülkeler

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.