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Bu hafta 8 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

İsmail Hakkı Koç'un yönettiği "Çift'lik Bank: Tosun Firarda", Çiftlik Bank dolandırıcılık hikayesinden esinleniyor - Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Cynthia Erivo'nun oynadığı "Dul Kadınlar"; 4 kadının hayat mücadelesini konu alıyor - Oscar'lı yönetmen Kevin Macdonald'ın müzik belgeseli "Whitney", Whitney Houston'ın müzik dünyasının zirvesine çıkışını beyaz perdeye taşıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

İsmail Hakkı Koç'un yönettiği; Burak Alkaş, Fercan Bay, Murat Övüç, Kadir Gültekin, Alisha Rene ve Tayfun Sav'ın rol aldığı "Çift'lik Bank: Tosun Firarda" isimli film seyirciyle buluşacak.

Yakın geçmişte ülke gündemini meşgul eden "Çiftlik Bank" dolandırıcılık hikayesinden esinlenen filmin konusu özetle şöyle:

"Cenk ve Tosun, geçirdikleri trafik kazasından sonra ayını hastanede oda arkadaşı olarak tanışırlar. Çok kurnaz olan Tosun kaza sonucu kollarının ve ellerinin işlevini kaybeder. Hastanede geçirdikleri 6 ay boyunca iyi arkadaş olan ikili, birlikte aynı eve taşınmaya karar verir. Cenk sürekli cep telefonuyla çiftlik oyunu oynamaktadır. Tosun, Cenk'in oynadığı çiftlik oyununu inceler ve bu oyunun ücretli versiyonunu yaparlarsa çok büyük paralar kazanabileceğini düşünür. Tosun'un yaptığı plan tutar ve insanlar bu oyuna ilgi gösterir. İkili banka hesaplarında ciddi meblağlar görmeye başlayınca, Tosun gerçek bir çiftlik açarak daha inandırıcı olup daha da fazla para kazanmak ister. Bu amaçla "Çift'lik Bank"ı kurarlar. Düşüncelerini gerçekleştiren Cenk ve Tosun birçok insanı sahte vaatlerle dolandırırlar."

-"Her Şey Seninle Güzel"

Başrollerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un yer aldığı "Her Şey Seninle Güzel"in yönetmenliğini Cem Karcı yaptı.

Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor.

-"Koyver Gitsin"

Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Koyver Gitsin", evlenebilmek için gerekli parayı bulmaya çalışan bir genç ile bu macerada ona yardımcı olan arkadaşının hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Ömer Gecü'ye ait olan filmde Seymen Aydın, Onur Yaprakçı, Kübra Dilara Çelen, Çetin Altay, Sinan Bengier ve Begüm Polat gibi isimler rol aldı.

-"Cin Tepesi"

Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Cin Tepesi", paranormal olayları araştıran bir grup arkadaşın, bir köyde cin görüntülemeye çalışmasını konu ediniyor.

-"Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"

David Yates'in yönetmenliğini yaptığı; Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Jude Law, Zoe Kravitz, Carmen Ejogo, Alison Sudol, Callum Turner ve Dan Fogler'in oynadığı "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları", fantastik macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

İlk filmde karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ın büyücüler aleminde yükselişe geçmesinin ardından, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası, bu kez Paris'e uzanıyor.

-"Dul Kadınlar"

Kendi kaderlerini ellerine alan 4 kadının, geleceklerini istedikleri gibi şekillendirmek için işbirliği yapacağı "Dul Kadınlar" adlı filmin başrollerinde Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Cynthia Erivo yer alıyor.

Steve McQueen'in yönetmenliğini yaptığı ve aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan "Dul Kadınlar" adlı yapımda yer alan 4 kadın oyuncuya; Colin Farrell, Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Robert Duvall ve Carrie Coon gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

-"Whitney"

Oscar'lı yönetmen Kevin Macdonald'ın dünya prömiyeri Cannes'da yapılan müzik belgeseli "Whitney", Whitney Houston'ın müzik dünyasının zirvesine çıkışını ve zirveden iniş sürecini gözler önüne seriyor.

-"Prenses ve Ejderha"

Marina Nefedova yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Prenses ve Ejderha", 7 yaşındaki Prenses Barbara'nın annesini bulabilmek için atıldığı macerayı konu alıyor.

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