HABER

Bu hafta 8 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanan "Üç Hayat" filmi, kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları beyaz perdeye taşıyor - Senarist Ali Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü ile yönetmen koltuğuna oturduğu "Bekarlığa Feda" filmi, izleyici ile buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 8 film vizyona girecek.

Yönetmen Jafar Panahi'nin son filmi olan "3 Hayat", kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediniyor.

İran yapımı, dram türündeki film, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.

- "Kimsesiz Çocuk Remi"

Fransız yazar Hector Malot'un aynı adlı kitabından Antoine Blossier tarafından sinemaya uyarlanan film, henüz bebekken terk edilmiş olan Remi'nin hikayesini anlatıyor.

Filmde, Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier ve Nicholas Rowe rol alıyor.

- "Kız"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Dhont'un üstlendiği, Cannes'de "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan "Kız" adlı film, ayrıca Cannes'de "En İyi İlk Film" dahil dört dalda ödül kazanmıştı.

Belçika ve Hollanda ortak yapımı film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki Lara'nın hikayesini ele alıyor.

Victor Polster'in "Lara" karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor.

- "Bekarlığa Feda"

Haftanın yerli yapımları arasında yer alan, senarist Ali Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü ile yönetmen koltuğuna oturduğu "Bekarlığa Feda" adlı komedi filmde, Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve Kayhan Yıldızoğlu rol alıyor.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari'nin üstlendiği filmin konusu ise özetle şöyle:

"Burak, Mete ve Çağlar çok yakın arkadaşlardır. Birkaç yıl önce evlenen Burak'tan sonra şimdi sıra Çağlar'dadır. Çağlar, Gamze'ye sırılsıklam aşık olsa da Gamze'nin babası Çağlar'ı kızına layık görmemektedir. Gamze'nin babası Timur Bey, onları ayırmak için düğünden bir gün önce gerçekleşecek olan bir bekarlığa veda partisi düzenler. Fakat ortalığın karışmasıyla plan bambaşka bir hal alacaktır."

- "Yangın Yeri"

Richard Ford'un aynı isimli romanından Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan "Yangın Yeri" adlı film, 1960'lı yıllarda Montana'ya taşındıktan sonra babasının işsiz kalmasının akabinde ailesinin dağılışına şahit olan Joe Brinson'ın hikayesini anlatıyor.

Orijinal ismi "Wildlife" olan yapımın başrollerini Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan ve Ed Oxenbould paylaşıyor.

- "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"

2006 yapımı "Araf" adlı filmin devam halkası "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"u, Biray Dalkıran yönetiyor.

Haftanın tek korku türündeki yerli filmi, birbirlerini çok seven ve mutlu bir evlilikleri olan Kübra ve Ahmet'in hikayesini anlatıyor.

- "Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar"

Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu edinen Rus yapımı, animasyon türündeki film , üçüncü sinemasıyla seyircilerle buluşuyor.

- "Süper Ayı"

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal adı "Super Bear" olan film, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.

ABD yapımı, animasyon filmin senaryosunu Ding Wei kaleme aldı.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!
1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinema vizyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Tüm yönleriyle araştırılıyor

İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Araştırılıyor

Başkentte özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

İstanbul için yeni uyarı: Saat verildi

Ankara'da cami inşaatında göçük!

Ankara'da cami inşaatında göçük!

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.