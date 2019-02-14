Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda "Desperado", "Sin City" ve "Bir zamanlar Meksika'da" gibi filmleriyle tanınan Robert Rodriguez'in oturduğu "Alita: Savaş Meleği" izleyici ile buluşacak. Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Rosa Salazar, Eiza Gonzalez, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodriguez, Ed Skrein, Mahershala Ali ve Jackie Earle Haley oynuyor. Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen "manga" serisinden uyarlanan "Alita: Savaş Meleği"nin senaryosunu Oscar Ödüllü yönetmen James Cameron ve Laeta Kalogridis kaleme aldı. - "Göç Mevsimi" Carmina Martinez, Jose Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narvaez ve Greider Meza'nın rol aldığı "Göç Mevsimi"ni 2016 yılında "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar adayı olan "Yılanın Kucağında" filminin yönetmeni Ciro Guerra ile yapımcı Cristina Gallego yönetti. Senaryosu Maria Camila Arias ve Jacques Toulemonde Vidal'a ait olan yapım, Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bir dönemde bu işi himayesine almak isteyenlerin savaşının ortasında kalan bölge halkının hikayesini anlatıyor.

- "Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında" Julian Schnabel'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında", ünlü ressam Vincent van Gogh'un Arles'teki son zamanlarına ve sanatçının bilinmeyenlerine ışık tutacak. Vincent van Gogh'a usta aktör Willem Dafoe'nin hayat verdiği filmde başarılı oyuncuya Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup ve Amira Casar gibi isimler eşlik ediyor. - "Bir Aşk İki Hayat" Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği "Bir Aşk İki Hayat"ın başrollerini Engin Akyürek ve Bergüzar Korel paylaşıyor. Engin Akyürek’in yönetmen Umut'a, Bergüzar Korel'in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmin konusu özetle şöyle: "Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ise onu fırtınalı günlere savuracak."