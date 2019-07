Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 8 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan ve "Avengers: Endgame" filminden hemen sonrasını anlatan yapım, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor.

Jon Watss'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, senaryosunu Chris Mckenna ile Erik Sommers

kaleme aldı. "Marvel Sinematik Evreni"nde geçen yapımda Örümcek Adam'ı ise Tom Holland canlandırıyor.

- ''Tolkien''

Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin yaptığı ''Tolkien'' adlı film, dünya edebiyatında ''Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve ''The Hobbit'' gibi eserleriyle sinema filmlerine ilham kaynağı olan John Ronald Reuel Tolkien'in hayatını konu alıyor.

Biyografi türündeki filmde, yazar, şair ve filolog olan Ronald Tolkien'in çocukluk dönemi, gençlik yılları, aşık olduğu kadın ve 1. Dünya Savaşı ele alınıyor.

İngiltere yapımı filmin başrollerinde Nicholar Hoult, Lily Collins, Pam Ferris, Craig Roberts ve Derek Jacobi yer alıyor.