Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek. John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak. Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. - "Vox Lux" Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux", lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor. Filmin hikayesine göre, genç kız Celeste, 1999'da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.

Başroldeki Natalie Portman'a Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher Abbott ve Maria Dizzia'nın eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Brady Corbet oturuyor. - "Oyunbozan" Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister ve Gabriela Maria Schmeide oynuyor. - "Fırıncının Karısı" Murat Onbul'un yönettiği "Fırıncının Karısı", eşinin hali ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Senaryosu Murat Taşkent'e ait olan komedi türündeki filmin başrollerinde Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor. - "Şişman Harekat Timi" Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.