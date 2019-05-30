Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Chris Addison'un yönettiği; Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver ve Meena Rayann'ın rol aldığı komedi filmi "Düzenbazlar" izleyici ile buluşacak.

Frank Oz'un 1988 yapımlı "Kirli, Çürük Ve Adi" filminin bu kez iki kadın karakter çevresinde gelişen yeniden çevrimi olan yapım; biri yüksek sosyeteden diğeri ise alt tabakadan iki meteliksiz dolandırıcının kendilerine yanlış yapan erkekleri alaşağı etmek için omuz omuza mücadele edişini konu ediniyor.

- "Godzilla II: Canavarlar Kralı"

Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, Ziyi Zhang ve Ken Watanabe'nin başrolerinde oynadığı "Godzilla II: Canavarlar Kralı"nı Michael Dougherty yönetti.

Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini ele alıyor.