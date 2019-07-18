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Bu hafta 9 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Kurt Russell'ın başrolünde oynadığı "Kripto Vurgun" oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk olayını odağına alıyor - Oscar Ödüllü Julianne Moore'un başrolünde yer aldığı "Gloria Bell", özgür ruhlu bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Andrew Jones'in yönettiği "Kurtuluş Günü", 1944'te bir grup Amerikan askerinin, ölümcül bir görev için Normandiya'ya iniş yapmalarının akabinde yaşanan olayları anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 9 film vizyona girecek.

John Stalberg'in yönetmenliğini yaptığı, Kurt Russell, Luke Hemsworth, Alexis Bledel, Cat Alter, Annale, Marsha Dietlein, Gabe Fazio, Rockie Frigerio ve Jeremie Harris'in rol aldığı "Kripto Vurgun" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Carlyle Eubankve David Frigerio'ya ait olan film, gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Oldukça karmaşık büyük bir yolsuzluk olayını odağına alan filmin konusu özetle şöyle:

"Bir dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan Martin, içinde bulundukları zor koşullarda aile çiftliklerini güçlükle ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr. ve kardeşi Caleb’in yaşadığı memleketi New York'a gelir. Ancak ajan Martin memleketine geldikten çok kısa süre sonra, büyük bir komplo ağını çözmeye başlar ve kendini bir şekilde New York'un tehlikeli yeraltı dünyasının içinde bulur."

- "Gloria Bell"

Oscar Ödüllü Julianne Moore'un başrolünde yer aldığı "Gloria Bell", özgür ruhlu bir kadının hikayesini anlatıyor.

Julianne Moore'ya John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett ve Rita Wilson'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Sebastian Lelio üstlendi.

Romantik komedi ve dram karışımı film; gününü sıradan ofis ortamında geçiren, geceleri ise kendini dans pistlerine bırakarak hayatın yorgunluğunu atmaya çalışan bir kadının, bu gecelerden birinde Arnold adında bir adam ile tanışması sonrasında yaşanan olaylar üzerinden ilerliyor.

- "İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı"

Vincent Cassel ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı "İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı" macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Jean-François Richet'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; Napolyon döneminde dünyanın en büyük cezaevlerinden kaçmayı başaran ve Paris'te ün salan bir adamın; yakalandıktan sonra serbest bırakılması karşılığında polis için suç çeteleriyle savaşmayı kabul etmesini ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

- "Kurtuluş Günü"

Andrew Jones'in yönettiği "Kurtuluş Günü", 1944'te bir grup Amerikan askerinin, ölümcül bir görev için Normandiya'ya iniş yapmalarının akabinde yaşanan olayları anlatıyor.

Dennis Farrin, Lee Bane, Derek Nelson, Aaron Jeffcoate, Mark Homer, Ciaron Davies ve Patrick O'Donnell'in başrollerinde yer aldığı aksiyon ve gerilim yüklü filmin senaryosu da Andrew Jones imzası taşıyor.

- "Zavallı"

36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek uğruna elinden gelen her şeyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.

Babis Makridis'in yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki filmin başrollerinde Yannis Drakopoulos, Georgina Chryskioti, Evdoxia Androulidaki ve Evi Saoulidou oynuyor.

- "Aslan Kral"

Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Jon Favreau tarafından yeniden çekilen "Aslan Kral", babası Kral Mufasa'nın izinden yürüyen geleceğin kralı Simba'nın hikayesini yeniden seyirciyle buluşturuyor.

Yeni Aslan Kral filmi, geleceğin kralının doğduğu, Afrika savanalarına uzanan yolculuğu konu alıyor.

- "Akıllara Seza"

Serdal Genç'in yönettiği "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin, 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği kızın peşinden gitmesini anlatıyor.

Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik yer aldı.

- "Şahıs 46"

Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in yazıp yönettiği "Şahıs 46", çıktıkları yolda ıssız bir yerde arabalarının bozulmasıyla yakındaki bir evin sahibinden yardım talep eden bir grup gencin hikayesini konu ediniyor.

Üç arkadaşın gençlik festivaline gitmek için yola çıkmasıyla başlayan filmin hikayesinde oyuncu olarak Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak, Melisa Akpolat, Ata Cücen ve Irmak Lüleci gibi rol alıyor.

- "Ecinni: Tılsımlı Mezar"

Mehmet Sağlam'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın korku filmi "Ecinni: Tılsımlı Mezar"; bir grup arkadaşın "Ecinni" filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş Ermeni bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikayeyi anlatıyor.

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