Bu hafta 9 film vizyona girecek

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.

1880'lerin Amerika'sında geçen film; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film, endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

- "Cehennem Gecesi"

Mike Gan'in yazıp yönettiği "Cehennem Gecesi", çevresi tarafından çok ilgi görmeyen bir kadının, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.

Gerilim türündeki filmin başrollerinde Tilda Cobham-Hervey, Suki Waterhouse, Josh Hutcherson, Harry Shum ve Shiloh Fernandez oynuyor.

- "Ölümcül Temas"

Juliane Block'un yönettiği "Ölümcül Temas", kendisini kaçıranlardan kurtulmasına yardım eden insanlardan birinin 15 yıl önce kendisine saldırıda bulunan kişi olduğunu fark eden genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Wolf-Peter Arand'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celine Probst, Victor Alfieri ve Tyron Ricketts oynuyor.

- "Eş Anlamlılar"

Nadav Lapid'in senaryosunu yazıp yönettiği "Eş Anlamlılar", bir türlü kendini ait hissetmediği İsrail'den yaşamayı çok istediği Paris'e gitmenin yolunu bulan Yoav'un hikayesini ele alıyor.