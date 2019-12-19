Bu hafta 9 film vizyona girecek

Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği "Kader Postası", çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.

Hamdi Alkan'ın yönettiği film, evleneceği için mesut olan bir adamın, bir anda kontrolden çıkan kına gecesi kutlamasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol aldığı "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

İsmail Bilgin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alıyor.

Kenan Korkmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Ali Poyraz, Yavuz Gürbüz, Suat Ergin ve tiyatrocu Yakup Keskin ile başrolünde yer aldığı "Beyaz Hüzün" izleyiciyle buluşacak.

- "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"

"Star Wars: Güç Uyaniyor"da imzası bulunan J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna geri döndüğü ve Skywalker serisinin finalini yapacak olan "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"; The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini işliyor.

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan fantastik bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant yer alıyor.

- "Skandal"

Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gibi isimlerin başrolünde yer aldığı biyografik film "Skandal", başta Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi televizyon emekçileri olmak üzere birçok kadının, medya patronu Roger Ailes'ın iş yerinde oluşturduğu istismar ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını konu ediniyor.

Başroldeki Robbie, Theron ve Kidman üçlüsüne yan rollerde John Lithgow, Liv Hewson, Kate McKinnon, Alice Eve, Nazanin Boniadi, Connie Britton, Allison Janney, Ashley Greene ve Malcolm McDowell eşlik ediyor.