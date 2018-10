Bu hafta çıkacak oyunlar

Lego DC Super Villains (PS4, Xbox One, Switch, PC) Starlink: Battle for Atlas (PS4, Xbox One, Switch) Warriors Orochi 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC) NBA 2K Playgrounds 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC) For Honor: Marching Fire (PS4, Xbox One, PC) Home Sweet Home (PS4, Xbox One) theHunter: Call of the Wild 2019 Edition (PS4, Xbox One, PC) Heavy Fire: Red Shadow (PS4, Xbox One, PC) Drone Striker (PS4) The Jackbox Party Pack 5 (PS4) Overload (PS4) Gnomes Garden (PS4) Party Arcade (Switch) Valkyria Chronicles Remastered (Switch) The Hunt: Championship Edition (Switch) The Strike: Championship Edition (Switch)

17 Ekim Çarşamba

Fast Striker (PS4, PS Vita)

The Jackbox Party Pack 5 (Switch, PC)

Pipe (PS4)

18 Ekim Perşembe

Resonance of Fate 4K / HD Edition (PS4, PC)

Sinner: Sacrifice for Redemption (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Return of the Obra Dinn (PC)

Reigns: Game of Thrones (PC, Mobil)

The Room (Switch)

Zarvot (Switch)

WILL: A Wonderful World (Switch)

Moto Racer 4 (Switch)

Syberia 3 (Switch)

19 Ekim Cuma

Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC)

Luigi’s Mansion (3DS)

Dark Souls Trilogy (PS4, Xbox One)

Dark Souls Remastered (Switch)

Tied Together (Switch)

I Hate Running Backwards (Switch)

Halloween Forever (PS4, PS Vita)

World War 3 (PC)

Riot – Civil Unrest (PC)

