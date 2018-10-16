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Bu hafta çıkacak oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Oyun severlerin merakla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet yayınlandı. İşte bu hafta çıkışını gerçekleştirecek olan yapımlar ve diğer detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Son iki aydır oyun sektöründe muazzam bir hareketlilik mevcut. Merakla beklenen AAA kalitesindeki yapımlar birer birer raflardaki yerlerini alıyorlar. Nitekim Kasım ayının sonlarına kadar da bu durum bu şekilde devam edecek.

Fakat bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle ön plana çıkan AAA kalitesinde bir yapım göremiyoruz. Listenin geneli eski oyunların yeni platformlarda boy göstermesiyle oluşmuş durumda. Yine de lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar;

15 Ekim Pazartesi

RAZED (PS4, Switch)
Palm Reading Premium (PS4)

16 Ekim Salı

Lego DC Super Villains (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Starlink: Battle for Atlas (PS4, Xbox One, Switch)
Warriors Orochi 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC)
NBA 2K Playgrounds 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)
For Honor: Marching Fire (PS4, Xbox One, PC)
Home Sweet Home (PS4, Xbox One)
theHunter: Call of the Wild 2019 Edition (PS4, Xbox One, PC)
Heavy Fire: Red Shadow (PS4, Xbox One, PC)
Drone Striker (PS4)
The Jackbox Party Pack 5 (PS4)
Overload (PS4)
Gnomes Garden (PS4)
Party Arcade (Switch)
Valkyria Chronicles Remastered (Switch)
The Hunt: Championship Edition (Switch)
The Strike: Championship Edition (Switch)

17 Ekim Çarşamba

Fast Striker (PS4, PS Vita)
The Jackbox Party Pack 5 (Switch, PC)
Pipe (PS4)

18 Ekim Perşembe

Resonance of Fate 4K / HD Edition (PS4, PC)
Sinner: Sacrifice for Redemption (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Return of the Obra Dinn (PC)
Reigns: Game of Thrones (PC, Mobil)
The Room (Switch)
Zarvot (Switch)
WILL: A Wonderful World (Switch)
Moto Racer 4 (Switch)
Syberia 3 (Switch)

19 Ekim Cuma

Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC)
Luigi’s Mansion (3DS)
Dark Souls Trilogy (PS4, Xbox One)
Dark Souls Remastered (Switch)
Tied Together (Switch)
I Hate Running Backwards (Switch)
Halloween Forever (PS4, PS Vita)
World War 3 (PC)
Riot – Civil Unrest (PC)

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