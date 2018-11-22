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Bu hafta çıkacak oyunlar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Oyun severlerin merakla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet netlik kazandı. Listede en çok dikkat çeken isim ise EA ve Dice imzası taşıyan Battlefield V!

Bu hafta çıkacak oyunlar!

Merakla beklenen bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet netlik kazandı. Malum sonbaharın gelmesiyle birlikte bir süredir merakla beklenen yapımlar birer birer raflardaki yerlerini almaya başlamıştı.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda Battlefield 5 ismi dikkat çekiyor. Normalde 20 Ekim’de raflardaki yerini alacak olan yapım, teknik yetersizliklerden ötürü 20 Kasım’a ertelenmişti. Nihayet 1 ay gecikmeli de olsa Battlefield V raflardaki yerini almış oldu. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlarla başbaşa bırakalım.

20 Kasım Salı

Battlefield V (PS4, Xbox One, PC)
Farming Simulator 19 (PS4, Xbox One, PC)
Storm Boy: The Game (PS4, Xbox One, Switch, Mobil, PC)
Youtubers Life: OMG Edition (PS4, Xbox One, PC)
Warframe (Switch)
Bendy and the Ink Machine (PS4, Switch, Xbox One)
Mecho Wars: Desert Ashes (PS4, PS Vita, Switch)
Slayaway Camp: Butcher’s Cut (PS Vita)
Gundemoniums (PS4, PS Vita)
Squishies (PS4)
Beat Saber (PS4)
Boxing Apocalypse (PS4)
Flashback (PS4)

21 Kasım Çarşamba

Assassin’s Creed Rebellion (Mobil)
Achtung! Cthulhu Tactics (PS4)
Emerald Shores (PS4)

22 Kasım Perşembe

I Am the Hero (Switch, Xbox One)
Titanic VR (PS4)
Battery Jam (Switch)
Party Hard (Switch)
ATV Drift & Tricks (Switch)
Nidhogg 2 (Switch)
Toki (Switch)
Ms. Splosion Man (Switch)

23 Kasım Cuma

Achtung! Cthulhu Tactics (Xbox One)
Forever Forest (Switch)

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battlefield v kitap ve oyuncak kütüphanesi

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