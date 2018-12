4 Aralık Just Cause 4 (PS4, Xbox One, PC) Mutant Year Zero: Road to Eden (PS4, Xbox One, PC) Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, Xbox One, Switch, PC) Override: Mech City Brawl (PS4, Xbox One, PC) Subnautica (PS4, Xbox One) Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One) Gwent: The Witcher Card Game (PS4, Xbox One) The Council – Episode 5: Checkmate (PS4, Xbox One, PC) GODS Remastered (PC, Xbox One) Welcome to Orochi Park (PC) Arca’s Path (PS4, PC) Persona 3: Dancing in Moonlight (PS4, PS Vita) Persona 5: Dancing in Starlight (PS4, PS Vita) Gnomes Garden: New Home (PS4) Emerald Shores (PS Vita) Atelier Rorona: The Alchemist of Arland DX (PS4, Switch) Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX (PS4, Switch) Gear.Club Unlimited 2 (Switch)

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda Just Cause 4 isminin ön plana çıktığını görüyoruz. Açık dünya temalı aksiyon oyunu PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacak.

5 Aralık



Edge of Eternity (PC)

Beholder 2 (PC)

Musynx (PC)

Energy Cycle Edge (PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, PC)

6 Aralık



The Last Remnant Remastered (PS4)

Jagged Alliance: Rage! (PS4, Xbox One, PC)

Battle Princess Madelyn (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Astrology and Horoscope Premium (PS4)

SEGA Mega Drive Classics (Switch)

LongStory: A dating game for the real world (Switch)

Rival Megagun (Switch)

Conduct TOGETHER! (Switch)

Ultimate Runner (Switch)

Beholder Complete Edition (Switch)

Carcassonne (Switch)

7 Aralık



Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PS4)

Yo-kai Watch 3 (3DS)

Gungrave VR (PS4)

Hello Neighbor: Hide and Seek (PS4, Xbox One, Switch, PC)

On a Roll 3D (Xbox One)

Apple Watch için Super Smash Bros. Ultimate temalı kadranlar!